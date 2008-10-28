۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۳۳

تابش در گفتگو با مهر:

گزینه های مد نظر را بررسی می کنیم / تا بازگشت ساکت با کسی قرارداد نمی بندیم

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان از بررسی شرایط گزینه های مد نظر این باشگاه برای جایگزینی انگین فیرات تا روز جمعه هفته جاری خبر داد.

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب سرمربی آینده این تیم گفت: تا جمعه برنامه و پیشینه مربیان مدنظر باشگاه را بررسی می کنیم و پس از بازگشت محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه به ایران، در نشست هیئت مدیره نام سرمربی آینده تیم مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه قطعا تا زمان بازگشت ساکت با سرمربی جدید قرارداد امضا نمی شود، در خصوص گزینه های مد نظر باشگاه اظهار داشت: صحیح نیست در این شرایط که هنوز هیچ چیز مشخص نشده است، نام گزینه های مدنظر باشگاه را اعلام کنیم.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان افزود: طبق اعلام قبلی روز پنجشنبه و در دیدار با مس، مجید بصیرت و حسین چرخابی هدایت تیم را برعهده می گیرند ولی به احتمال زیاد از بازی هفته چهاردهم سرمربی جدید وظیفه امور فنی تیم را در دست خواهد گرفت.

تابش در پایان در مورد دلایل برکناری فیرات گفت: تغییر در کادر فنی به خاطر بد بودن عملکرد سرمربی نیست، گاهی شرایطی پیش می آید که برنامه ریزی ها بطور کامل انجام نمی شود. همچنین اتفاقات فوتبالی و انتظارات هواداران از نتیجه نگرفتن تیم، بعضی وقت ها می تواند شرایط بدتری را ایجاد کند، به همین دلیل تصمیم به تغییر در کادر فنی تیم گرفتیم.

