انگلیس نیز از مذاکره با عراق برای امضای توافقنامه امنیتی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر،"کریستوفر برنتس" امروز به پایگاه خبری اصوات العراق گفت : مذاکرات میان دو کشور درباره این توافقنامه آغاز شده است .



به ادعای وی، دولت عراق ضرورت امضای توافقنامه ای برای تنظیم حضور انگلیسی ها در کشور را پس از پایان مهلت سازمان ملل متحد به آنها و خارج شدن عراق از بند هفتم سازمان ملل متحد درک می کند.



سفیر انگلیس در بغداد ادعا کرد: انگلیس خواهان روابط طبیعی با کشور آزاد و دارای حاکمیت بر خاک خود است و مهم این است که نهادهای قانونگذاری درعراق موافقت خود را با توافقنامه اعلام و اهمیت آن را درک کنند.



وی افزود : ماموریت نیروهای انگلیسی در عراق با اولین ماههای سال 2009 تغییر خواهد کرد تا تنها به آموزش محدود شود.



به گفته وی، وضعیت 4100 نظامی انگلیسی در عراق باید با توافقنامه روشن و صریحی میان دو کشور که وضع قانونی این نیروها را روشن کند، تنظیم و ساماندهی شود.



برنتس ادامه حضور نظامیان انگلیسی در چارچوب ائتلاف بین المللی به فرماندهی آمریکا را ضروری دانسته است.



وی گفت : توافقنامه ای که قرار است با عراق امضا شود، ماهیت نظامی ندارد، بلکه روابط تجاری، اقتصادی، آموزشی، پزشکی و فرهنگی را بررسی می کند.



برنتس همچنین مدعی شد که متن پیش نویس فعلی توافقنامه امنیتی که آمریکا خواهان امضای آن با عراق است، متن کم نظیر است.



وی درباره نقش احتمالی ایران در صورت امضا نشدن توافقنامه امنیتی مدعی شد : ما نمی خواهیم این مسئله را تصور کنیم؛ اما امیدواریم که ایران به منافع طولانی مدت خود که با وجود عراق قدرتمند و دارای حاکمیت کامل محقق می شود، نگاه کند.



سفیر انگلیس در همسویی با ادعاها و اتهامات واهی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، کشورمان را به آموزش و حمایت مالی از تروریستها متهم کرد.



لازم به ذکر است که "بیل رامیل" معاون وزیر امور خارجه انگلیس چندی پیش خواستار امضای توافقنامه امنیتی با بغداد شده بود.

این توافقنامه به نیروهای انگلیسی اجازه می دهد که پس از پایان ماموریت این نیروها در عراق در این کشور باقی بمانند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق اخیرا در مصاحبه با روزنامه تایمز گفته بود: عراق دیگر برای مدت زیادی به حضور نظامیان بریتانیایی در مناطق جنوبی خود نیاز نخواهد داشت و از همین رو نظامیان انگلیسی باید عراق را ترک کنند.



اعلام آغاز مذاکرات انگلیس با دولت عراق درباره امضای توافقنامه امنیتی در حالی است که مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.