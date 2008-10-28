لبنان نمونه مقاومت پیروزمند در برابر قوی ترین دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار امیل لحود رئیس جمهور سابق لبنان نقش وی را در حمایت از مقاومت و نیز ایستادگی شجاعانه در برابر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه گفت: حرکت های مقاومت در جهان و نیز ایستادگی جانانه مردم لبنان و مقاومت مثال زدنی آنان وتحمیل شکست مفتضحانه به رژیم نامشروع اسرائیل بود که سبب شده امروز سیاستمداران آمریکا همگی از اشتباهات و بی فایدگی سیاست های گذشته شان سخن بگویند.

جلیلی افزود: دشمنان لبنان که با بحران آفرینی تلاش کردند شیرینی پیروزی الهام بخش مردم لبنان را به کام آنان تلخ کنند اکنون خود در بن بست قرار گرفته اند.

دبیرشورای عالی امنیت ملی با ابراز خرسندی از فضای مثبت ایجاد شده در لبنان بویژه توسعه فضای آشتی ملی، این کشور را نمونه خوبی از تنوع سازنده و همزیستی مسالمت آمیز همه طوایف و ادیان خواند و با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه کمکی در جهت رشد و پیشرفت و توسعه لبنان گفت ایران مانند گذشته در کنار لبنان باقی خواهد ماند.

در این دیدار امیل لحود نیز ایران را دوست واقعی لبنان توصیف کرد و گفت: در شرایط سخت دوست و دشمن شناخته می شوند و ما در همه شرایط ایران را دوست بی سنت لبنان یافتیم.

رئیس جمهور سابق لبنان با اشاره به خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی، نیاز به مقاومت را در لبنان برای ایستادگی در برابر تجاوزات این رژیم جدی و ضروری خواند و گفت : با وجود شکست تاریخی و مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه توطئه های آشکار و پنهان این رژیم در تفرقه افکنی و ایجاد فتنه در لبنان همچنان ادامه دارد و باید در برابر آن هشیار بود.