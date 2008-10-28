تاکید اتحادیه اروپا بر از سرگیری مذاکرات با روسیه/ انتقاد مسکو از تفسیر صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برنار کوشنر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف گفت: سران روسیه و اتحادیه اروپا در شهر نیس فرانسه در 14-13 نوامبر به منظور گفتگو درباره از سرگیری مذاکرات همکاری های جدید استراتژیک دیدار خواهند کرد.

وی از تعیین برنامه ای در این تاریخ برای پیشبردن مذاکرات روسیه و اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافقنامه همکاری های جدید استراتژیک خبر داد.

سرگئی لاوروف هم در این کنفرانس خبری از تفسیر اتحادیه اروپا از توافقنامه صلح انتقاد کرد و گفت: طبق توافقنامه صلح ناظران صلح اروپایی فقط می توانند در گرجستان حضور داشته باشند و درخواست بروکسل برای حضور این نیروها در اوستیای جنوبی و آبخازیا خلاف توافقنامه است.

وی همچنین از درخواست حکومت های خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا برای حضور نیروهای حافظ صلح روسیه در اوستیای جنوبی و آبخازیا به منظور تامین امنیت این مناطق خبر داد.

خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این سفر کوشنر را همراهی کرده و در سن پترزبورگ با مقامات روسی دیدار کرد.

به دنبال حمله گرجستان به منطقه اوستیا، روسیه در حمایت از این منطقه وارد جنگ با تفلیس شد و نیروهای نظامی این کشور تا نزدیکی تفلیس پیشروی کردند که با میانجیگری نیکلا سارکوزی قرارداد صلحی در این باره امضا شد.

در این قرارداد صلح بر خروج نیروهای روسیه از گرجستان و بازگشت به مواضع قبل از جنگ تاکید شده است.