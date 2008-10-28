اعضا منتخب از دل خانواده ورزش هستند / مجمع بسیار خوب برگزار شد

رضا قراخانلو پس از پایان انتخابات مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انتخابات از نظر اجرایی برعهده ما بود و به اذعان همگی برگزاری این مجمع بسیار خوب بود و نظم و انضباط مطلوبی داشت، بطوری که از نظر نوع اجرا برای نخستین مرتبه شیوه ای جدید را مرسوم کردیم.

وی در خصوص نفرات انتخاب شده، اظهار داشت: تمامی اعضای منتخب مجمع و تمامی کسانی که امروز برای پست های مختلف کمیته ملی المپیک انتخاب شدند، از دل خانواده ورزش انتخاب شدند و می تواند به آینده ورزش کمک کند.

رئیس پیشین کمیته در پاسخ به این سوال که چرا متن نامه سازمان بازرسی در اواسط نشست امروز مطرح شد، خاطر نشان کرد: در این خصوص نظری ندارم زیرا خود من یکی از کاندیداهای هیئت رئیسه بودم و در آن مقطع این مطلب را اعلام نکردم، به خاطرهمین پیش از پایان نشست آن را اعلام کردم تا از نظر قانونی مساله نباشد و در همین اندازه هم کفایت می کرد.

وی در خصوص برنامه های آینده خودش تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته از مرتبه استاد یاری ارتقا یافتم و قصد دارم به جامعه دانشگاهی بازگردم. در این جامعه هم به وظایف خودم عمل خواهم کرد.

عضو شواری المپیک آسیا براساس پیشی بینی که از ابتدای سال در خصوص انتخاب می کردم، درخواست دریافت یک فرصت مطالعاتی را از دانشگاه تهران داشته ام که خوشبختانه تصویب شده است که قرار است بزودی برای مدت شش ماه به یکی از دانشگاه های خارج کشور اعزام شود.

وی در مورد پیگیری برگزاری نخستین گنگره علمی ورزرشی آسیا تصریح کرد: برگزاری این کنگره را با قوت پیگیری می کنیم و باید قدم های بعدی را در بحث علم و ورزش با توان مضاعفی برداریم.

قراخانلو در این خصوص گفت: امیدوارم با برگزاری موفق این کنگره توسط کارشناسان و اساتید دانشگاهی ایران بتوانیم کاری اساسی برای شکل گیری آکادمی ورزش آسیا انجام دهیم.