400 میلیارد ریال برای خرید تضمینی سویا در گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اللهیار ناظمی صبح امروز در جلسه خرید تضمینی محصولات کشاورزی استان افزود: امسال در 55 هزار هکتار از اراضی استان محصول سویا کشت شده که پیش‌ بینی می‌شود از این سطح 100 هزار تن دانه روغنی سویا برداشت شود.

وی به افزایش قیمت خرید تضمینی سویا از کشاورزان اشاره کرد و اظهار داشت: هر کیلوگرم سویا با هزار ریال افزایش، چهار هزار و 450 ریال از کشاورزان خرید تضمینی می شود.

وی خاطرنشان کرد: این قیمت جدید به زودی به استانهای ابلاغ می شود تا محصولات کشاورزان بر این اساس خریداری شود.

به گفته ناظمی، این افزایش قیمت خرید، درباره کشاورزانی که پیش از این محصول خود را به مراکز خرید تحویل داده ‌اند نیز اعمال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت به موقع وجه سویاکاران با بانکها و سازمان تعاون روستایی کشور در حال رایزنی هستیم.



38 مرکز خرید سازمان تعاون روستایی محصول سویای کشاورزان را در گلستان خریداری می کنند.



گلستان با تولید 90 نوع محصول کشاورزی و 750 هزار هکتار اراضی، قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.