510 میلیارد ریال برای رفع مشکلات صنعت برق گلستان نیاز است

کرم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: رعایت نشدن حریم شبکه های برق در روستاها از جمله مشکلات است که باید رفع شود.

وی اظهار داشت: فرسودگی شبکه های توزیع در مناطق شهری و روستایی نیز مشکلات فراروی این صنعت را در استان شدت بخشیده است.

رضایی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به اعتبار ویژه و حمایت متولیان امر از جمله نمایندگان مردم در مجلس نیاز است.



مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان عنوان کرد: میزان سرقت از شبکه و تاسیسات برق در این طی در شش ماهه نخست سالجاری 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

به گفته رضایی، این میزان از نظر ریالی 35 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 86 کاهش داشته است.



وی اظهار امیدواری کرد: این روند مثبت با تداوم مساعدت ها و هماهنگی های خوب نهادهای استانی نظیر معاونت سیاسی امنیتی استانداری، دادگستری استان، دادستانی مرکز استان و نیروهای انتظامی و فرمانداریها همچنان ادامه یابد.



استان گلستان بیش از 421 هزار مشترک برق دارد.