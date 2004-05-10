مجيد انصاري رييس كميسيون برنامه و بودجه در خصوص اين لايحه با اشاره به اهميت تصويب آن بر ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد و گفت: اگر اصلاحاتي را انجام داده و دوباره به شوراي نگهبان بفرستيم شورا آن را رد ميكند و در اين مسير وقت تلف مي شود.
رضا عبداللهي رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با تذكر نسبت به مواد 186 و 187 آيين نامه داخلي مجلس گفت : بايد اصلاحات كميسيون در جلسه علني بررسي شود و اگر كسي مخالف يا موافق بود نظرش را بيان كند و دوباره براي تاييد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
حسن سبحاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام را موجب ايجاد رويه دانست و گفت: با اين كار مجمع تشخيص مصلحت را به قانون گذاري وارد ميكنيم .
حجتالاسلام والمسلمين حسن ابوترابي نماينده قزوين نيز در مخالفت با ارجاع اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين كار را خلاف قانون دانست .
در نهايت براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت و ارسال دوباره به شوراي نگهبان ، رايگيري شد كه نمايندگان با ارجاع آن به مجمع موافقت كردند.
لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد
در جلسه علني امروز مجلس لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، به دليل عدم پذيرش ايرادات شوراي نگهبان و اصلاحات انجام شده اين لايحه براي بررسي نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
