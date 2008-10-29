تالاب بین المللی انزلی در حال ذبح شدن است

حسن احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: ورود فاضلابهای انسانی، ورود آلودگیهای صنعتی، ورود بی رویه سموم و کودهای شیمیایی و احداث کنارگذر تالاب از عوامل تحمیل فشار بر این تالاب است.

احمدپورهمچنین با اعلام اینکه کنوانسیون رامسر تنها کنوانسیون بین المللی محیط زیستی است که نام یک شهر ایرانی را بر خود دارد، افزود: این کنوانسیون برای حفاظت از تالابها تشکیل شده و نام تالاب انزلی نیز جزو سر لیست این کنوانسیون بوده اما متاسفانه تالاب انزلی به دلیل آسیبهای وارده در لیست سیاه " مونترو " قرار گرفته است.

این مسئول اظهارداشت: با وجود آسیبهای وارده با اتمام پروژه فاضلاب شهری انزلی، اجرایی شدن فاضلاب شهری در رشت، تمیز کردن رودخانه های گوهررود و زرجوب ، کنترل آلودگی فاضلاب صنعتی، اجرایی شدن طرح زون بندی و کاربریهای مشخص شده برای بخشهای مختلف تالاب می ‌توان تالاب انزلی را نجات داد.

سالانه 116 هزار تن انواع فاضلاب وارد تالاب انزلی می شود

وی یادآور شد: به احتساب ورود سالانه 500 میلیون تن رسوب از حوزه های آبخیز، میزان کل بار آلودگی وارده به این تالاب بین المللی در حدود 116 هزار تن در سال تخمین زده شده است.

احمدپوراعلام کرد: در صورت عدم خروج تالاب از وضعیت فعلی و نابود شدن تالاب در آینده مشکلات بسیاری حداقل در استان گیلان و دریای خزر خواهیم داشت زیرا کل اکوسیستم منطقه ضربه ای بسیار سخت را دریافت خواهد کرد و باید منتظر تاثیرات وحشتناک آن بر روی محیط زیست، اقتصاد منطقه و... بود.

دبیرشبکه سازمانهای زیست محیطی غیردولتی گیلان با اشاره به اینکه عمده آلودگی تالاب بین المللی انزلی از دو رودخانه " گوهررود " و " زرجوب " رشت است، گفت: فاضلابها و آلاینده های شهرستانهای بندرانزلی، فومن، صومعه سرا، رشت و ماسال نیز به این تالاب می ریزند.

احمدپورعنوان کرد: علاوه بر فاضلابهای شهری، سموم کشاورزی شالیزارهای روستاهای پیرامون تالاب انزلی نیز از طریق زهکشها به طور مستقیم وارد این تالاب می شوند.

تالاب انزلی کارکرد واقعی خود را از دست داده است

وی بیان داشت: این تالاب با ارزش جهانی، متاسفانه به محلی برای دفع انواع فاضلاب و آلایندهها تبدیل شده و کارکرد واقعی خود را از دست داده است.

این مسئول همچنین با اشاره به ویژگیهای مثبت تالاب بین المللی انزلی، افزود: بسیاری از آلودگیها و رسوبات، پیش از ورود به دریا جذب و مانع ورود این مواد به دریایی خزر می شود.

وی خاطرنشان کرد: تالاب انزلی یکی از مهمترین تالابهای حاشیه دریای خزر است که از نظر اقتصادی، گردشگری، تنوع زیستی، کنترل سیلاب، اشتغالزایی، ماهیگیری، شکار، تقویت آبهای زیرزمینی دارای ارزش بسیاری است.

احمدپور یادآورشد: این تالاب به دلیل تنوع زیستی دارای اهمیت جهانی و بخشی از محیط زیست دریایی خزر محسوب می شود که هم بر دریا تاثیر می گذارد و هم از این دریا تاثیر می پذیرد.

تالاب انزلی با مساحت 15 هزار هکتار یکی از 22 تالاب ایرانی به ثبت رسیده در کنوانسیون حفاظت از تالابها در سال 1971 در رامسر است.