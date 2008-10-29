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۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

استاد دانشگاه گیلان:

اصلاح جامعه منوط به شکل گیری صحیح محیط خانواده است

اصلاح جامعه منوط به شکل گیری صحیح محیط خانواده است

رشت - خبرگزاری مهر: یوسف صدیق عربانی گفت: شکل گیری محیط خانواده به طرز صحیح به طور کلی جامعه را اصلاح خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاد دانشگاه گیلان شامگاه گذشته در نشست هم اندیشی تحکیم خانواده در رشت، افزود: خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک زمینه ساز یک اجتماع بزرگ و تحول آفرین در جامعه است.

وی اظهارداشت: اگر خانواده در مسیر حیات طیبه قرار گیرد و به خوبی نقش خود را ایفا کند منجر به سعادت بشریت و تحول عظیم در جامعه خواهد شد.

عربانی با بیان اینکه شناخت و بنیان فکری مقدمه هر عملی است، افزود: با شناخت است که الگوی رفتاری در اجتماع به طرز صحیح محقق می شود.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: متاسفانه ناهنجارها در خانواده ها به هنجار تبدیل شده که باید این روند در مسیر درستی که اسلام تعریف کرده است هدایت شود و گرنه این تغییر خطری جدی محسوب می شود.

وی یادآورشد: خانه به ظاهرکوچک و گلی حضرت علی (ع) و زهرا (س) یک الگوی حسنه برای خانواده ها است که باید از این الگوی ممتاز خانواده تحول ساز تاریخ بشریت درس گرفت.

عربانی با اشاره به اینکه ازخانواده اصیل و باهویت، جامعه متمدن ساخته می شود، اظهار داشت: بهایی که در دین مبین اسلام به زن و خانواده داده شده در هیچ مکتبی وجود ندارد .

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه دنیای استکباری زن را ملعبه و بازیچه هوسرانی قرار داده و با حربه های ضد فرهنگی در صدد تزلزل کانون گرم خانواده ها در دنیا است و ما به عنوان یک کشور مسلمان باید به این مسائل توجه داشته باشیم.

کد مطلب 773457

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