اصلاح جامعه منوط به شکل گیری صحیح محیط خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاد دانشگاه گیلان شامگاه گذشته در نشست هم اندیشی تحکیم خانواده در رشت، افزود: خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک زمینه ساز یک اجتماع بزرگ و تحول آفرین در جامعه است.

وی اظهارداشت: اگر خانواده در مسیر حیات طیبه قرار گیرد و به خوبی نقش خود را ایفا کند منجر به سعادت بشریت و تحول عظیم در جامعه خواهد شد.

عربانی با بیان اینکه شناخت و بنیان فکری مقدمه هر عملی است، افزود: با شناخت است که الگوی رفتاری در اجتماع به طرز صحیح محقق می شود.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: متاسفانه ناهنجارها در خانواده ها به هنجار تبدیل شده که باید این روند در مسیر درستی که اسلام تعریف کرده است هدایت شود و گرنه این تغییر خطری جدی محسوب می شود.

وی یادآورشد: خانه به ظاهرکوچک و گلی حضرت علی (ع) و زهرا (س) یک الگوی حسنه برای خانواده ها است که باید از این الگوی ممتاز خانواده تحول ساز تاریخ بشریت درس گرفت.

عربانی با اشاره به اینکه ازخانواده اصیل و باهویت، جامعه متمدن ساخته می شود، اظهار داشت: بهایی که در دین مبین اسلام به زن و خانواده داده شده در هیچ مکتبی وجود ندارد .

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه دنیای استکباری زن را ملعبه و بازیچه هوسرانی قرار داده و با حربه های ضد فرهنگی در صدد تزلزل کانون گرم خانواده ها در دنیا است و ما به عنوان یک کشور مسلمان باید به این مسائل توجه داشته باشیم.

