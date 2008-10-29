260 دانش آموز دختر همدانی قرص آهن مصرف می کنند

حسن عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای آذر ماه امسال آغاز می شود، افزود: در این طرح تمامی دختران دانش آموز مقطع متوسطه و شماری از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی هر هفته یک قرص آهن دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه توزیع قرص آهن با هدف جبران فقر آهن در دختران صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: با رسیدن دختران به سن بلوغ، دختران ممکن است دچار کم خونی شوند که در این راستا قرص آهن در واقع نقش یک نوع مکمل غذایی را دارد.

عظیمی افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف قرص آهن در زنان جوان مخصوصاً دختران دانش آموز است تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

کارشناس مسئول بهداشت و تندرستی مدارس آموزش و پرورش استان همدان با تأکید بر مصرف قرص آهن و نقش مهم آن در سلامتی زنان، خاطرنشان کرد: باید فرهنگ استفاده از قرص آهن را در بین خانواده ها گسترش دهیم.