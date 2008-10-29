ادامه سیاستهای ضد و نقیض مقامات آمریکایی در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "بریان هوک" در مصاحبه با روزنامه جرزوالم پست، گفت : شورای امنیت سازمان ملل باید کمیته ای را برای پایش تحریمهای خود علیه ایران تشکیل دهد تا از این طریق "حقه های" افراد و شرکتهایی را که به این تحریمها بی توجه هستند را بهتر شناسایی کند.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سازمانهای بین المللی افزود : فکر می کنیم همکاری با شورای امنیت برای ارزیابی تحریمهای آن بسیار مفید خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، یکی از انتقادهای رژیم صهیونیستی از شورای امنیت آن است که تل آویو می گوید تحریمهای این شورا علیه ایران آنگونه که باید قوی نیستند و همین تحریمهای موجود نیز به درستی اجرا نمی شوند.

هوک در ادامه اعلام کرد که پیش از این صحبتهایی در خصوص تشکیل کمیته پایش تحریمهای شورای امنیت انجام شده اما تا کنون در اجرایی کردن این طرح موفقیتی حاصل نشده است..

هوک این مصاحبه را در سفر دو روزه خود به سرزمینهای اشغالی با روزنامه جرزوالم پست انجام داد. وی در این سفر با مقامات وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در حالی خواستار تشکیل کمیته ای برای پایش تحریمهای شورای امنیت علیه ایران شده که رسانه های غربی دست کم در یک هفته اخیر تبلیغات بسیار گسترده ای را درباره تصمیم آمریکا برای دایر کردن دفتر حافظ منافع در تهران انجام داده و اعلام کرده اند که این اقدام آمریکا حکایت از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تهران دارد اما این سخنان برایان هوک نشان می دهد نوشته های رسانه های غربی تبلیغاتی بیش نبوده و نمی توان به آنها دلخوش کرد.