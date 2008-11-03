شوراهای اسلامی شرایط جذب سرمایه گذاران را در روستاها فراهم کنند

فرماندار شهرستان رشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیتهای خوبی همچون کشاورزی، گردشگری، صنعتی، خدماتی در مناطق روستایی استان وجود دارد که با سرمایه گذاری، تحول و توسعه روستای را به همراه خواهد داشت.

وی اظهارداشت: شناسایی توانمندیها، پتانسیلها و مزیتهای خوب سرمایه گذاری و اطلاع رسانی مناسب تحقق شکوفایی اقتصاد و توسعه روستایی را فراهم می کند.

پراوزان با اشاره به اینکه توسعه روستایی یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری کلان در کشور است، گفت: مدیریت روستاها به شوراها و دهیاریها سپرده شده و مدیریت روستایی در فرآیند توسعه روستایی یکپارچه و پایدار نقش اساسی دارد.

وی افزود: تشکیل شوراهای اسلامی در نواحی روستایی اقدامی بسیار موثر در فرآیند مشارکت مردم در سرنوشت خویش بوده و از طرفی موجب ترمیم خلا مدیریتی که در چند دهه اخیر روستاییان با آن مواجه بودند، شده است.

فرمانداررشت عنوان کرد: شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذاری در مقیاس کوچک و محلی می توانند کمبودهای موجود در روستاها را به خوبی شناخته و نسبت به آن موارد برنامه ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: شوراها، محور اتحاد و انسجام در حوزه کاری خود بوده و باید فرهنگ همکاری را بین روستاییان گسترش دهند.

وی یادآورشد: با توجه به ابعاد پایداری روستایی و نقش محوری انسان در این فرآیند همکاری و تعامل بین مردم و شورا و دهیاری ضروری و تعامل مردم با شورا و دهیاری از اصول کلیدی است.

وی ادامه داد: شوراها و دهیاریهایی موفق هستند که دهیاران و اعضای شوراها توانمندیهای توسعه ای منطقه را شناسایی و برای منافع بومی تلاش کنند.

