طرح کانون و مدرسه در استان سمنان اجرا می شود

فضل ‌الله موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: طرح کانون و مدرسه در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی، مهدیشهر و بیارجمند اجرا می‌شود .

وی استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، گسترش آموزش های غیرمستقیم در مدارس و تقویت و بهبود فعالیتهای فوق برنامه مدارس از دیگر اهداف این طرح است که ماهیانه ‪ ۱۶‬کلاس ابتدایی پایه‌های دوم تا پنجم مدارس تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.