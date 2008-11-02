طرح کانون و مدرسه در استان سمنان اجرا می شود

فضل الله موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: طرح کانون و مدرسه در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی، مهدیشهر و بیارجمند اجرا میشود.
وی استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در دانشآموزان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.
به گفته وی، گسترش آموزش های غیرمستقیم در مدارس و تقویت و بهبود فعالیتهای فوق برنامه مدارس از دیگر اهداف این طرح است که ماهیانه ۱۶کلاس ابتدایی پایههای دوم تا پنجم مدارس تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه پنج هزار دانش آموز در این کلاسها تحت پوشش طرح کانون و مدرسه قرار میگیرند، گفت: مربیان کانون بر اساس جزوات تدوین شده دروس هدیههای آسمانی، هنر، تعلیمات اجتماعی، ادبیات فارسی، علوم تجربی و خلاقیت ادبی را با شیوههای نوین آموزشی به دانش آموزان مراجعهکننده به مراکز کانون ارائه میدهند.
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