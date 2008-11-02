  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۲۰:۰۹

طرح کانون و مدرسه در استان سمنان اجرا می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان از اجرای طرح کانون و مدرسه در هفت شهر استان سمنان خبر داد.

فضل ‌الله موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: طرح کانون و مدرسه در شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی، مهدیشهر و بیارجمند اجرا می‌شود.

وی استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، گسترش آموزش های غیرمستقیم در مدارس و تقویت و بهبود فعالیتهای فوق برنامه مدارس از دیگر اهداف این طرح است که ماهیانه۱۶‬کلاس ابتدایی پایه‌های دوم تا پنجم مدارس تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار دانش ‌آموز در این کلاسها تحت ‌پوشش طرح کانون و مدرسه قرار می‌گیرند، گفت: مربیان کانون بر اساس جزوات تدوین شده دروس هدیه‌های آسمانی، هنر، تعلیمات اجتماعی، ادبیات فارسی، علوم تجربی و خلاقیت ادبی را با شیوه‌های نوین آموزشی به دانش‌ آموزان مراجعه‌کننده به مراکز کانون ارائه می‌دهند.

کد مطلب 773508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها