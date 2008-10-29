دلیل تهاجم به خاک سوریه همراه نشدن دمشق با شروط آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه پنجم آبان (26 اکتبر) چهار فروند بالگرد ارتش آمریکا با نقض قوانین بین المللی وارد سوریه شده و در منطقه بوکمال، یک ساختمان غیر نظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت شهروند سوری از جمله یک پدر و چهار فرزند وی کشته شدند.

بسیاری از کشورها و شخصیتهای سیاسی جهان، تجاوز آشکار آمریکا به خاک سوریه را اقدامی غیر قانونی و بر خلاف مقررات و قوانین بین المللی قلمداد و آن را محکوم کرده اند.

این در حالی است که مسئولان آمریکایی در توجیه این اقدام غیرقانونی خود مدعی شده اند هدف از حمله روز یکشنبه، شبکه القاعده بوده است که در زمینه وارد کردن مردان مسلح به داخل عراق تلاش می کند.

انیس النقاش هماهنگ کننده مرکز تحقیقات استراتژیک "الامان" لبنان در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اهداف آمریکا از این تجاوز آشکار به خاک سوریه گفت : اولا آمریکا می خواهد بگوید که می تواند (بر خلاف قوانین بین المللی)مرزها را نقض کند و افراد نفوذی را خارج از عراق تحت پیگرد قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد : آمریکا همچنین برای گرفتن امتیازهای سیاسی از سوریه، با این اقدام قصد دارد این کشور را در تنگنا قرار دهد.



این تحلیلگر لبنانی مسائل خاورماینه درباره اینکه چرا با وجود تصمیم کشورهای عربی از جمله سوریه برای عادی سازی روابط با عراق و اعزام سفیر به بغداد، آمریکا حاکمیت سوریه را با این تجاوز نظامی نقض کرد؟ اظهار داشت : روشن است که وضعیت امنیتی عراق بسیار بد است و آمریکا به کمک کشورهای دیگر از جمله عربی نیاز دارد؛ اگر کشورهای عربی مانند سوریه با شروط و خواسته های آمریکا همراه نشوند؛ آمریکا برای وادار کردن این کشورها برای حرکت در مسیر این شروط حمله می کند که سوریه با این شروط همراه نشد و تجاوز اخیر هم به این دلیل رخ داد.

نقاش درباره اینکه آیا میان این تجاوز و توافقنامه امنیتی که آمریکا فشارهای خود را بر عراقی ها برای موافقت با آن افزایش داده است، ارتباطی وجود دارد، به مهر گفت : بله، امضای توافقنامه امنیتی یکی از اهداف این تهاجم است،آمریکا در بحران و تنگنا قرار گرفته است،زیرا نمی تواند توافقنامه امنیتی را بر اساس شروط خود امضا کند و نمی تواند امنیت را به طور کامل و مناسب در عراق برقرار کند، بنابراین تلاش می کند کشورهای اطراف را به همکاری با خود وادار کند.