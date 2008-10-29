هیچکس به مدارسی که ما ساختیم افتخار نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بوربور در مراسم تودیع خود و معارفه مرتضی رئیسی به عنوان رئیس جدید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: من رفاقت با دکتر علی احمدی را به کار با ایشان ترجیح می دهم به همین خاطر شغلم را در وزارت کشور دنبال می کنم. البته هر کاری در وزارت کشور از دست من برآید برای آموزش و پرورش انجام می دهم.

کمبود مدرسه دانش آموزان ما را به انحطاط اخلاقی می کشاند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مدرسه سازی پایه و اساس آموزش و پرورش است افزود: اینکه در ذهن بعضی از دوستان در داخل و خارج از سازمان نوسازی می گذرد که مدرسه سازی کافی است و باید وارد عرصه های دیگری شویم اشتباه محض است چرا که ما تا سالیان سال مدرسه کم داریم و این معضل در آینده حادتر می شود.

بوربور ادامه داد: طی سالهای آینده وقتی جمعیت دانش آموزی کشور بین 30 تا 35 میلیون افزایش یابد قطعاً باز هم دچار کمبود مدرسه خواهیم بود .

وی با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون دانش آموز ایرانی در نوبت دوم درس می خوانند و صبحها در پارکها پرسه می زنند و به انواع انحرافات مانند مواد مخدر، اعتیاد دسترسی پیدا می کنند و انواع ناهنجاریهای اخلاقی را یاد می گیرند گفت: این ناهنجاریهای اجتماعی فقط مختص دانش آموزان شیفت عصر نیست زیرا 9 میلیون دانش آموزی که در نوبت صبح به خاطر تشکیل کلاسهای شیفت عصر تعطیل می شوند و در خیابانها می چرخند نیز در معرض خطر هستند و در پدیده های شوم اجتماعی نقش آفرینی می کنند.

بهره وری آموزش و پرورش کمتر از 50 درصد است

معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه به ادارات نوسازی مدارس در استانها اشاره کرد و اظهار داشت: این مجموعه به علت ارتباطی که با خیرین و فرهنگیان دارد صادقانه و بی هیچ مشکلی فعالیت می کند که البته افراد زیادی هر روز در فلسفه وجودی تشکیل این ادارات تشکیک و شبهه وارد می کنند و این تعارض را به وجود می آورند که آیا اصلا به چنین سازمانهایی نیاز هست یا نه .

بوربور خواستار تذکر وزیر آموزش و پرورش به این افراد شد تا دست از سخنان خود بردارند و اجازه دهند که سازمان نوسازی با بیش از 2 هزار کارمند و اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان به تلاشهای سازنده خود ادامه دهند.

وی گفت: اگر چه این ادارات بودجه بالایی را به خود اختصاص داده اند ولی تا کنون پرونده ای در دادگاههای کشور نداشته اند. این در حالی است که سازمانها و اداراتی در کشور داریم که با 500 کارمند و بودجه 500 میلیون تومانی، 500 پرونده در دادگاه دارند.

معاون عمرانی وزیر کشور به بودجه 7 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش اشاره کرد و تصریح کرد: این اعتبارات جاری در حالی به مسائل مختلف در آموزش و پرورش اختصاص می یابد که بهره وری این وزارتخانه کمتر از 50 درصد است که یکی از دلایل عمده آن محدودیت فضا در مدارس کشور است.

بوربور افزود: وقتی معلم فضای مناسبی را برای تدریس در اختیار ندارد چگونه می تواند تدریس کند. بنابراین فضای آموزشی به عنوان یک اصل است و همه وظیفه داریم برای ایجاد آن ایده دهیم.

وی تحقق سند چشم انداز بیست ساله را با ایجاد فضاهای آموزشی مناسب ممکن خواند و تصریح کرد: هیچگاه با برج سازی، پل سازی و ساختمان سازی نمی توانیم به اهداف این چشم انداز برسیم.

امکان مقاوم سازی 26 هزار مدرسه وجود ندارد

وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته تمام ظرفیت کشور را برای مقاوم سازی مدارس بسیج کرده گفت: مشاوران مقاوم سازی در کشور ما تنها 54 نفر بودند که ما این تعداد را به 100 مشاور رساندیم.

بوربور اظهار داشت: با تمام پافشاریها و پیگیریهایی که انجام دادیم توانستیم در سال اول از آنها 12 طرح و در سال بعد 13 طرح دریافت کنیم و بالاخره توانستیم 180 طرح را در سال سوم از آنها دریافت کنیم.

معاون عمرانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: مشاوران مقاوم سازی امسال 3 هزار نقشه را در اختیار سازمان نوسازی قرار می دهند ولی با وجود این باید بگویم که امکان مقاوم سازی 26 هزار مدرسه در کشور وجود ندارد.

وی از اظهار نظر کردن افراد مختلف در جریان مقاوم سازی انتقاد کرد و گفت: 17 درصد بودجه تخریب و نوسازی به بحث مقاوم سازی تعلق گرفت که ما 23 درصد از کار را پیش بردیم و می توانیم ادعا کنیم کار تمام شده است.

آیندگان ما به مدارسی که ساخته ایم افتخار نمی کنند

بوربور در خصوص ساخت مدارس گفت: گذشتگان مدارسی ساخته اند که ما به آن افتخار می کنیم و باید ساخت و سازهای ما آنچنان باشد که آیندگان به ما افتخار کنند این در حالی است که هم اکنون هیچکس به ساخته های ما افتخار نمی کند.

وی با بیان اینکه ساختمانها و بناهای قدیمی بیش از 2 هزار سال قدمت دارند گفت: مدارس ما بیشتراز 100 سال عمر نمی کنند که ما باید در این زمینه فکر تازه ای کنیم .

بوربور در پایان با بیان خصوصیاتی همچون تعهد و پرکاری رئیس جدید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: من نیز هر کاری که در وزارت کشور برای آموزش و پرورش بتوانم انجام می دهم و شما قطعا در هیچ استانداری، فرمانداری و حتی دهیاری مشکلی نخواهید داشت.