شعله بخاریهای چکه ای همچنان در مدارس خراسان شمالی زبانه می کشد

بنا به گفته سرپرست سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استان خراسان شمالی یکهزار و400 کلاس درس از شش هزار کلاس درس در این استان در زمستان همچنان با بخاری نفتی غیر استاندارد گرم می شود.

وجود بخاری نفتی چکه ای غیر استاندارد در مدارس استان خراسان شمالی که 30 درصد از این فضای آموزشی تخریبی و کاهگلی و خشت خامی است در آستانه فصل سرما تهدیدی برای سلامت دانش آموزان این مدارس بوده و از حالا نگرانیهایی ر ا در بین اولیای دانش آموزان و مدارس ایجاد کرده است.

اگرچه سرپرست تجهیز و نوسازی مدارس استان خراسان شمالی قول مساعد برای جمع آوری بخاری چکه ای غیر استاندارد از مدارس این استان را داده ولی به نظر می رسد همچنان این اظهارات نیز همانند سال گذشته عملی نشود.

سارا باغچقی مدیر یکی از مدارس استان خراسان شمالی می گوید: اغلب کلاسهای درس این استان که دارای سرمای زودرس و سختی نیز است با بخاری چکه ای نفتی غیر استاندارد گرم می شود که زبانه های این بخاریها می تواند خطر ساز باشد.

وی به خبرنگار مهر توضیح داد: وجود بخاری چکه ای غیر استاندارد همه ساله در مدارس خطرساز است، ولی چون تلفات جانی نداشته مسئولان به فکر تعویض آنها نیستند و پیگیری اولیای دانش آموزان نیز برای بخاری نو و استاندارد نتیجه بخش نیست.

این فرهنگی گفت: از سال گذشته قرار بوده این بخاریها از مدارس استان جمع آوری شود که علیرغم قول مسئولان وقت سازمان آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اینکار عملی نشده و همچنان بخاری چکه ای گرمابخش مدارس است.

باغچقی گفت: اغلب بخاریهای چکه ای نفتی غیر استاندارد در مدارس مناطق محروم و دور افتاده روستایی استفاده می شود که سقف این مدارس نیز کاه گلی و آسیب پذیر بوده و در صورت آتش سوزی سقف روی دانش آموزان آوار می شود.

سرپرست نوسازی مدارس استان خراسان شمالی می گوید: هم اکنون حدود یکهزار و 400 کلاس درس در استان خراسان شمالی از بخار چکه ای استفاده می شود که دارای استاندارد لازم نیستند.

عباسی به خبرنگار مهر افزود: برنامه نوسازی مدارس استان خراسان شمالی برای سال جاری جمع آوری این بخاریها و جایگزین کردن بخاریهای استاندارد نفتی و گازی است تا آرامش زمستانی برای دانش آموزان استان فراهم شود.

وی اظهار داشت: اگرچه سال گذشته قولهای برای جمع آوری این بخاریها داده شده ، ولی به دلیل محدودیت مالی اینکار عملی نشده و در سال جاری قطعا اینکار عملی می شود و اعتبار لازم نیز تامین شده است.