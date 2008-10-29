استقبال شور انگیز مردم لرستان از احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امروز لرستان سراسر از شور استقبال بود مردم سراسر استان از روستاهای دور افتاده گرفته تا مردم شهرهای مختلف این استان با حضور در مسیر حرکت دکتر احمدی نژاد مرد اول دولت نهم را با استقبال گرم خود شگفت زده کردند.

جوانان لرستانی با حلقه کردن ماشین رئیس جمهور خواسته های خود را فریاد زدند و در اوج محبت خویش به رئیس جمهور خواستار رفع معضل بیکاری در این استان شدند.

در مسیر حرکت احمدی نژاد کم نبودند نوجوانان و جوانانی که درگام های بلند خود ماشین رئیس جمهور را دنبال می کردند و در عمق نگاهشان شعف و شادی موج می زد که آری: رئیس جمهور آمد.

استقبال گرم مردم لرستان حرفهای زیادی داشت که شاید تنها کسی که می توانست به خوبی آن را لمس کند کسی جز محمود احمدی نژاد نبود.

نوای موسیقی بومی لرستانی زینت بخش مراسم استقبال از احمدی نژاد بود نمادی از اوج مهمان نوازی مردمی که همواره در عرصه های مختلف با اقتدار از آرمانها و دستاوردهای انقلاب و اسلام دفاع کردند.

مردم لرستان چنان احمدی نژاد را در آغوش خود گرفته اند که گویا بی صبرانه منتظر حضور رئیس جمهور بودند تا درد دل با او بگویند و احمدی نژاد تاکید می کند که فعالیتهای صورت گرفته در لرستان رضایت بخش نبوده است و باید برای مردم شریف لرستان کارهای بیشتری صورت بگیرد.

سخنرانی احمدی نژاد در ورزشگاه تختی خرم آباد به دلیل استقبال گرم مردمی و هجوم مردم و حلقه کردن ماشین وی با نیم ساعت تاخیر در ورزشگاه تختی برگزار می شود.