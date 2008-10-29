کشتی فعالان صلح وارد غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کشتی حامل معترضین به محاصره نوار غزه از کشورهای مختلف وارد نوار غزه شد تا توجه جهانیان را به وضعیت اسف بار حاکم در آنجا جلب کند.

27 سرنشین کشتی غزه آزاد که به ابتکار یک گروه صلح آمریکایی از جزیره ای در قبرس حرکت کرده از جمله "مایرید مک گوایر" برنده ایرلندی جایزه صلح نوبل هستند که قرار است برای اعلام همبستگی خود با مردم این منطقه 4 روز در غزه اقامت داشته باشند.

این معترضین افرادی از کشورهای آمریکا، انگلیس، فلسطین، آلمان، استرالیا، یونان، ایتالیا و لبنان هستند.

خانم "کویوا باترلی" یک فعال حقوق بشر از ایرلند که در لبنان سکونت دارد در این کشتی به سر می برد.

باترلی درباره ابراز همدردی خود با ساکنان نوار غزه به عنوان "بزرگترین زندان روباز جهان" گفت: "در این سفر شرکت کردم تا با چشم خود شاهد درد و رنج مردم فلسطین باشم. من درصدد هستم تا به مدت یک ماه و یا بیشتر در چادر کمک به مردم غزه در رفح در جنوب غزه بمانم تا به کمک‌ رسانی به مردم آنجا اقدام کنم.

"هویدا العراف" سخنگوی این گروه که "آدام شاپیرو" فعال صلح معروف در آمریکا همسر اوست، گفت: "اسرائیل فشارهای زیادی را بر همه کسانی که به منظور تسهیل حرکت این کشتی همکاری کردند اعمال کرده بود، به طوری که مامور امنیتی در اسکله قبرس محل حرکت آن، تدابیر شدید امنیتی را علیه ما به ویژه در کنترل مدارک اجرا کرد".

"هویدا عراف بر عرشه کشتی"

العراف افزود: فعالان و شرکت کنندگان در این عمل انسانی روز شنبه با ارسال پیامی به کابینه اسرائیل تاکید کردند که حق دخالت در اعتراض به سفر کشتی را ندارد. این عده در نامه خود از ایهود باراک وزیر جنگ و آهارون آبرامویچ مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل خواستند تا در این عمل با آنها همراه شوند.

وی افزود: "ما به اطلاع مسئولان اسرائیلی رساندیم که با خود سلاح به غزه حمل نمی‌کنیم، بلکه تنها حامل کمک‌های پزشکی به مردم غزه هستیم".

العراف تاکید کرد: "ما درصدد برگزاری سفرهای ماهیانه برای همبستگی با مردم نوار غزه هستیم و حتی اگر اسرائیل کشتی را غرق و ما را هدف گلوله قرار دهد، ما از کار خود دست نخواهیم کشید".