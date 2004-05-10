مجبور شدم به فيفا شكايت كنم

خليل هوجيچ مشاورفني سابق باشگاه استقلال ضمن تماس با خبرگزاري " مهر" با بيان اين مطلب افزود: مدتي است مسائلي ازسوي برخي مسوولين باشگاه استقلال برعليه من عنوان مي شود كه شنيدن آن حقيقتا برايم عذاب آوراست وبهمين خاطرمي خواستم ازاين طريق برخي مسائل را روشن كنم.

وي افزود: شايد خيلي ها ازموضوع شكايت من ازباشگاه استقلال چنين برداشت كنند كه من بخاطراينكه انسان پول پرستي هستم، مي خواهم با طرح شكايتم به استقلال ضربه بزنم، درحاليكه درتمام مدتي كه بعنوان مشاوردركناراستقلال بودم جزء خدمت وكمك به اين باشگاه هدف ديگري نداشتم واگرامروزمسئله شكايتم به موضوع حادي براي اين باشگاه تبديل شده است، تنها بخاطرنوع رفتاري بوده كه مديران استقلال داشتند ومن را واداركردند تا براي وصول طلبم از مجاري قانوني وارد عمل شوم.

هوجيچ با اشاره به ميزان طلب خود ازباشگاه استقلال اظهارداشت: بنده تاكنون 15هزاردلارازباشگاه استقلال دريافت كردم ومبلغ 245000 دلارديگرازاستقلال طلب دارم، درحاليكه ازسوي مسوولان استقلال باقي مانده طلب من 71 هزاردلارعنوان شده است كه اين مطلب كذب محض است.

وي درباره اين موضوع كه گفته مي شود وي بدون اطلاع مسوولين استقلال همكاري اش را بااين باشگاه قطع كرده است، اظهار داشت: من با اجازه باشگاه به مرخصي رفتم واينكه گفته مي شود من بدون هماهنگي به مرخصي رفته ام به هيچ وجه صحت ندارد.

مشاوراسبق باشگاه استقلال با بيان اينكه مسوولان استقلال تنها يك ماه فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهي وي اقدام كنند، تاكيد كرد: موضوع شكايت من ازسوي فيفا بطورجدي درحال پيگيري است وچنانچه باشگاه استقلال نسبت به انجام تعهداتش اقدام نكند، اين باشگاه ازحق ترانسفربازيكن وحضوردرمسابقات بين المللي محروم خواهد شد.