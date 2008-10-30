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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

بیماران قلبی اسید فولیک مصرف کنند

بیماران قلبی اسید فولیک مصرف کنند

تحقیقات نشان داده است مصرف اسید فولیک به دلیل دارا بودن اسیدهای آمینه خاص در جلوگیری از بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای قلبی موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسید فولیک می تواند احتمال ابتلا به حمله قلبی را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهد.

میزان اسید آمینه ها در خون در بروز حملات قلبی نقش دارد و مصرف اسید فولیک با کاهش اسیدهای امینه از بروز این نوع حملات جلوگیری می کند.

با توجه به اینکه بسیاری از شرایط استرس و حالتهای عصبی موجب بروز سکته ها و بعضا" ایست قلبی می شود اسید فولیک می تواند موثر واقع شود.

 مصرف اسید فولیک با تاثیر بر سیستم عصبی و کاهش نسبی خستگی نیز به افراد کمک می کند.

در دوران بارداری و حتی قبل از آن نیز بسیاری از متخصصان به مادران توصیه می کنند که مصرف قرصهای اسید فولیک را در برنامه خود قرار دهند تا رشته های عصبی و ستون مهره ها و نخاع جنین بهتر تشکیل شوند.

کارشناسان توصیه می کنند افرادی که نیاز به اسید فولیک دارند روزانه یک میلی گرم از آن را مصرف کنند.

کد مطلب 773660

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