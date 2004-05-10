استاندار ديالي عراق از يك سو ء قصد جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، احمد صاحب افسر پليس عراقي با بيان اينكه اين انفجاردرساعت 30/9 دقيقه به وقت محلي درنزديكي شهربعقوبه واقع در60 كيلومتري شمال بغداد روي داد دستكم دو تن ازمحافظان عبدالله الجبوري استاندار ديالي كشته ويك تن ديگرنيزو زخمي شد.

وي گفت: خودروحامل " عبدالله حسن الجبوري" درمسير جاده اي در 10 كيلومتري شمال شرق بعقوبه درحركت بود كه اين بمب دست ساز منفجر شد.

وي افزود: دراين انفجاربه استاندارديالي هيچ آسيبي نرسيد اما دو تن ازمحافظانش كشته ونفر سوم هم مجروح شد.

براساس اعلام پليس عراق افراد ناشناس ديروزسرهنگ دوم علي حسين العزاوي مديربخش تحقيقات استانداري ديالي را به هنگام پياده شدن از خودروش درمركزشهربعقوبه كشتند و متواري شدند.