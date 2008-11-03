راه اندازی کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب سنندج نیازمند اعتبار است

سیدحسن غیاثیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: راه اندازی و تاسیس کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب یکی از طرح های پیشنهادی برای تصویب در سفر دوم هئیت دولت به کردستان است.
وی ادامه داد: یک میلیارد ریال هزینه برای راه اندازی این کتابخانه پیش بینی شده است که امیدواریم در سفر دوم هیئت دولت این اعتبار جذب شود.
غیاثیان خاطرنشان کرد: جهت تکمیل منابع این کتابخانه و سازماندهی تخصصی آن نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها، ادرات و دانشگاه های استان هستیم.
وی عنوان کرد: در راین راستا 20 سازمان مرتبط جهت تکمیل منابع تخصصی کتابخانه اعلام آمادگی کرده اند و امید می رود به زودی با تخصیص اعتبار و همکاری دستگاه های استان شاهد بهره برداری از کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب برای نخستین بار در استان باشیم.
مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان در خصوص وضعیت کتابخانه عمومی اورامان تخت نیز بیان داشت: این پروژه 100 درصد اجرایی شده است و هم اکنون آماده بهره برداری است.
وی افزود: در حال حاضر کتابخانه دزج قروه آماده بهره برداری است و کتابخانه های روستاهای گلین، هشمز و بویین تا 22 بهمن سال جاری به بهره برداری کامل می رسند.
در حال حاضر دو هزار و 309 نفر عضو فعال از 421 هزار و 215 جلد کتاب در 38 باب کتابخانه عمومی در کردستان استفاده می کنند.
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