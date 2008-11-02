بن کارتهای دانشجویان به میزان پول پرداختی هم شارژ ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، معاونتهای فرهنگی وزارتخانه های علوم و ارشاد در اردیبهشت ماه سال جاری تفاهمنامه ای منعقد کردند که بر اساس آن دانشجویان بتوانند از تسهیلات بن الکترونیکی کتاب استفاده کنند. بر این اساس مقرر شده بود وزارت علوم لیست دانشجویان را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد و وزارت ارشاد نیز لیست را در اختیار بانکها قرار دهند تا بن کارت الکترونیکی برای دانشجویان صادر شود.

355 هزار و 69 بن کارت الکترونیکی کتاب از سوی وزارت ارشاد در اختیار حوزه فرهنگی وزارت علوم قرار گرفته و وزارت علوم نیز آنها را در اردیبهشت ماه امسال توزیع کرد.

دانشجویان انتظار داشتند که بن کارتهای الکترونیکی کتاب در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب به دستشان برسد اما این انتظار برآورده نشد. دانشجویان و همچنین نمایندگان صنفی آنها در تماسهای مکرر با خبرگزاری مهر اعلام کردند که بن کارتهایشان حتی به اندازه مبالغی که برای صدور بن کارت واریز کرده بودند نیز شارژ نشده است و فقط 20 هزار تومان در آن وجود دارد. دانشجویی عنوان می کند 60 هزار تومان برای شارژ بن کارت واریز کرده اما کارتش فقط 20 هزار تومان شارژ شده است.

رئیس دانشگاه تهران نیز که روز گذشته برای افتتاح خوابگاه امام علی (ع) همراه با هیئت رئیسه خود به کوی دانشگاه رفته بود با سوال دانشجویان در خصوص تکلیف بن کارتهای الکترونیکی کتاب مواجه شد.

یک دانشجوی ساکن کوی دانشگاه تهران در سئوالی که از فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران درباره تکلیف بن کارتهای الکترونیکی کتاب داشت گفت: 40 هزار تومان برای شارژ بن کارتهای الکترونیکی کتاب واریز کردیم و بر طبق قول مسئولان قرار بود کارتها دو برابر مقداری که واریز کرده ایم توسط دولت شارژ شود اما همچنان این وعده عملی نشده و هنوز فقط به اندازه 20 هزار تومان شارژ کرده اند.

پول خودمان را به بن کارت وارد کنند

این دانشجو به فرهاد رهبر می گوید: عملیاتی شدن قولی که توسط وزارتخانه های علوم و ارشاد بر سر بن کارتهای الکترونیکی کتاب به دانشجویان داده شده بود را نمی خواهیم حداقل مسئولان لطف کنند کارتها را به اندازه پولی که دانشجویان واریز کرده اند شارژ کنند.

دانشجویان دیگر نیز به همین ترتیب در مورد وضعیت بن کارتهای الکترونیکی کتاب به رئیس دانشگاه تهران خبر می دادند.

فرهاد رهبر از مدیران خود درباره آخرین وضعیت بن کارتها پرسید. فرزاد زیویار، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران گفت: دو هفته پیش قرار بود که مسئله بن کارتهای الکترونیکی را حل کنند.

زیویار از دانشجویانی که مشکلات بن کارتهای الکترونیکی کتاب و اعتراض دانشجویان نسبت به سرگردانی پولهایشان را می دید از دانشجویان خواست تا به دفتر ریاست مراجعه کنند.

سید مهدی قمصری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران نیز قول داد انتقادات دانشجویان را از طریق وزارت علوم پیگیری کند.

پاسخ مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم به مهر گفت: تعهدی که وزارت ارشاد در طرح بن کارتهای الکترونیکی کتاب داشته است هنوز انجام نشده و وزارت علوم در حال پیگیری است و موضوع را دنبال می کند.

اظهارات دانشجویان مبنی بر عدم شارژ بن کارتها در حالی است که مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم به عنوان یکی از مجریان طرح صدور بن کارت الکترونیکی کتاب دانشجویان اعلام کرده بود که دانشجویان به اندازه ای که برای شارژ بن کارت سرمایه گذاری کنند به همان اندازه نیز سیستم دولتی اقدام به شارژ بن کارت می کند و تصریح شده بود که حداقل سرمایه گذاری دانشجو در این پروژه می تواند 20 هزار تومان باشد.

در حال حاضر دانشجویی که 60 هزار تومان واریز کرده است انتظار دارد که بن کارت الکترونیکی کتابش به اندازه 120 هزار تومان شارژ شده باشد اما وقتی با شارژ 80 هزار تومانی بن کارتش روبرو می شود جویای پاسخگویی درباره عملی نشدن وعده هاست.

محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در این باره به مهر گفت: تا کنون امور مربوط به صدور و شارژ بن کارتهای الکترونیک 122 مرکز آموزش عالی انجام شده است بنابراین بیش از 90 درصد کارها انجام شده اما یکسری محدود باقیمانده که فایلهای آخری است و با هماهنگی وزارت ارشاد تا یک هفته دیگر در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد و اگر مواردی به صورت موردی وجود داشته باشد تعهد می کنیم که انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: کارهای مربوط به بن کارتهای کتاب 15 دانشگاه باقیمانده که تا هفته آتی در اختیارشان قرار می گیرد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم درباره اظهارات دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مبنی بر اینکه هنوز بن کارتهای الکترونیکی کتابشان بر اساس آنچه که توسط وزارت علوم اعلام شده است شارژ نشده گفت: لیست مربوط به دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان یکماه پیش به وزارت ارشاد ارائه شده است. به نظر می رسد که وزارت ارشاد باید مقداری نیروهایش را تقویت کند و پروسه ها را سبک تر کند.

وزارت ارشاد باید سریعتر عمل می کرد

محسن اسلامی ادامه داد: دانشجو شخصیتی جوان است و انتظار دارد کارهایش سریعتر انجام شود. تا کنون اجرای طرح بن کارتهای الکترونیکی کتاب به پایان نرسیده در حالی که باید در تابستان تمام می شد. چندین جلسه با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای انتقال این انتظار که کارها سریعتر انجلام شوند برگزار شد. البته برخی دانشگاهها نیز لیست هایشان دیر برای وزارت علوم آمد، وقتی لیستها را با تأخیر ارسال می کنند پس کارتها نیز با تأخیر صادر می شود.

محسن اسلامی گفت: در مرداد ماه سال جاری لیست تمامی دانشگاههایی که به وزارت علوم وارد شده بود به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ارائه شد. البته از یک طرف لیست برخی دانشگاهها دیر برای وزارت علوم آمد و از طرفی نیز برخی دانشجویان علاقه ای به شرکت در این طرح نداشته و کارتهایشان را دریافت نکرده و بن کارتهای کتاب آنها در دفاتر مدیران فرهنگی دانشگاههاست.

وی افزود: حوزه فرهنگی وزارت علوم به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد پیشنهاد داد تا اقدامی صورت گیرد که وقتی دانشجویان در سال تحصیلی جدید به کلاس می آیند حداقل پول خود را در کارتها ببینند. تفاهمنامه با وزارت ارشاد این بود که اگر دانشجو 60 هزار تومان به میان آورد بن کارت کتاب وی به اندازه 120 هزار تومان شارژ شود. اما مجریان طرح در وزارت ارشاد گفتند که چون وزارت علوم کلیه کارتها را میان دانشجویان توزیع نکرده است نمی تواند تعهد خود را اجرا کند و اعلام کرد فقط 20 هزار تومان در کارتها ریخته است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: تعهدی که وزارت ارشاد در طرح بن کارتهای الکترونیکی کتاب داشته است هنوز انجام نشده و وزارت علوم در حال پیگیری است و موضوع را دنبال می کند. ولی وزارت ارشاد 20 هزار تومان را ریخته است. وزارت ارشاد در خرداد ماه هر بن الکترونیکی کتاب را 20 هزار تومان شارژ کرده است. این 20 هزار تومانها شارژ شد اما ورود پولهای واریزی از دانشجویان به بن کارتها با تاخیر روبرو شد.

محسن اسلامی گفت: معاونت فرهنگی ارشاد فرآیند سنگینی را در انتقال پول از جیب دانشجوی متقاضی بن کارت تا درون بن کارت دیده بود. این فرآیند برای وزارت علوم نیز یک فضای کاری سختی ایجاد کرد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم به اعتراضات دانشجویان شوکه شده ای که می گویند 50 ، 60 یا 70 هزار تومان برای صدور بن کارت الکترونیکی کتاب واریز کرده اند اما پس از مدتی شاهد بوده اند که دولت نه تنها تعهد خود مبنی بر شارژ 100، 120 و 140 هزار تومانی این کارتها را عملی نکرده است بلکه فقط 20 هزار تومان در این کارتها بوده است، پاسخ داد و گفت: دانشجویان باید پول را به صندوق رفاه دانشجویان واریز می کردند. دانشگاه باید پولی که کل دانشجویان واریز کرده اند را طی یک فیش واحد به حساب بانک صادرات واریز می کرد. سپس این فیش تک با لیست کامل اش می باید در اختیار اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم قرار می گرفت تا بررسی شود. پس از تایید اداره کل باید به بخش مالی معاونت فرهنگی ارشاد ارسال می شد، آنها نیز برای تایید به خانه کتاب می فرستادند و بعد به بانک صادرات می رفت تا در داخل کارت دانشجویان قرار گیرد. این یک پروسه طولانی بود.