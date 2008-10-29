20 برگزیده کتاب سال دانشجویی معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محد سلکی دبیر چهاردهمین کتاب سال دانشجویی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی برگزاری شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: حدود 570 اثر به جشنواره رسیده که از این تعداد 541 اثر واجد شرایط شرکت در این جایزه بودند که مورد داوری قرارگرفته اند.

وی افزود: این آثار در هفت گروه طبقه بندی شده اند که به ترتیب در گروه فنی مهندسی 92 اثر ، علوم پایه 39 اثر، علوم پزشکی و دامپزشکی 213 اثر، هنر و معماری 12 اثر، کشاورزی و منابع طبیعی 34 اثر، علوم انسانی 143 اثر و در بخش ویژه نوآوری و کارآفرینی 8 اثر قرار گرفته اند.

دبیر چهاردهمین کتاب سال دانشجویی ادامه داد: 81 درصد آثار مربوط به آقایان و 18 درصد مربوط به خانمها بوده که از این تعداد 68.5 درصد آثار تالیفی و 31.5 درصد ترجمه بوده است و حدود 91 درصد آثار از دانشگاه دولتی و 9 درصد از سایر دانشگاهها به این جشنواره ارسال شده است.

وی درباره داوری آثار ارسالی به جشنواره گفت: در این دوره 16 گروه داوری کار داوری را انجام می دهند و اکنون آثار در مرحله دوم داوری هستند.

وی یادآور شد: از بین آثار یک گروه برگزیده و یک گروه لایق تقدیر معرفی می شوند و در سطح ناشران هم در این دوره در رده های درجه یک و دو برگزیدگان معرفی می شوند.

به گفته دبیر چهاردهمین دوره کتاب سال دانشجویی تجلیل و ارج گذاری از اندیشه ها و آموخته های دانشجویان مولف و مترجم و ایجاد شرایط مناسب برای کارهای بعدی آنها از مهمترین اهداف این جشنواره است.

نخستین حضور رسمی ارتش در فعالیت هفته کتاب

ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به شکل رسمی در برنامه های شانزدهمین دوره هفته کتاب شرکت کرده است.

حجت الاسلام سید محمد رضا واحدی، معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اعلام این مطلب گفت: برپایی نمایشگاه کتاب در مراکز استان و واحدهای عمده نظامی، رونمایی از کتابهای منتشر شده در ارتش جمهوری اسلامی ایران که درباره مدیریت استراتژیک ملی و دفاع مقدس ، زندگینامه شهدا و فرماندهان است از برنامه های تعیین شده در هفته کتاب و به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی است.

وی افزود: بزرگداشت " امیر سرتیپ منچهر کهتری " و رونمایی از کتاب خاطرات ایشان نیز برنامه ای است که برای پانزدهم آبان ماه برگزار می کنیم.

حجت الاسلام واحدی برگزاری همایش اندیشه و قلم را از دیگر برنامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح کرد: این برنامه ها با هدف تجلیل از اصحاب قلم و اندیشه، نویسندگان و ناشرانی که در ارتباط با ارتش آثاری منتشر کرده اند برگزار می شود تا کنون 400 عنوان اثر جمع آوری شده که به بوته داوری گذاشته شده است.

به گفته واحدی این برنامه برای بیست و یکم آبان ماه سال جاری طراحی و اجرا می شود.

برگزاری ششمین نمایشگاه یاد یار مهربان از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری

سازمان فرهنگی هنری شهرداری ششمین نمایشگاه یاد یار مهربان و اهدای کتاب به مدارس را همزمان با هفته کتاب برگزار می کند. این سازمان در این هفته 10 نمایشگاه کتاب شهری برپا و از کتابهای حوزه کودک رونمای می کند.

از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزاری کارگاههای شعر و قصه خوانی است که با حضور نویسندگان و شاعران به نام حوزه کودک برگزار می شود.

این سازمان همچنین افتتاح 10 کتابخانه شهری، گشایش 10 فروشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی و نیز اختصاص وجه به کتابخانه های عمومی شهر تهران برای خرید کتاب را در هفته کتاب اجرا می کند.

همچنین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این هفته اجرای طرح هدیه کتاب به مساجد، برگزاری 30 نمایشگاه در 30 مسجد، برگزاری مسابقه انتخاب کتاب برگزیده در حوزه های مختلف شهری، اهدای بن کتاب به اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و ایجاد 10 کافه کتاب در ایستگاههای مترو را در فهرست برنامه های خود قرار داده است.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.