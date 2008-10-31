تمایل آمریکا برای ارتباط با ایران مانور تبلیغاتی است

مهدی مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تمام این اظهارات برای خنثی کردن تهدیدهای این کشور جهت حمله به ایران و کاهش فشارهای تبلیغاتی اوباما به منظور حمایت از مک کین است و مسلما در این جریان منافع ایران در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: آمریکا هنوز فاصله زیادی برای ارتباط با ایران دارد و در بسیاری از موارد باید به تغییر سیاستها و مواضع خود نسبت به ایران بپردازد.

مهدی زاده تصریح کرد: تجربه های گذشته ایران نشان داده که پافشاری آنها بر مساله ای خاص قطعا به نفع ما نخواهد بود در پشت پرده مسائل بسیاری مد نظر است.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص مواضع ایران نسبت به اظهارات اخیر رایس برای ارتباط با ایران اظهار داشت: این مساله باید بیشتر بررسی شود ولی در شرایط فعلی به نظر می رسد که این امر امکان پذیر نخواهد بود.

