  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۸:۰۴

سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي :

رييس جمهور با متخلفان ماجراي فرودگاه امام برخورد كند

سخنگوي سپاه ابراز اميدواري كرد طبق وعده رييس جمهور هرچه سريعتر با متخلف و يا متخلفان موضوع امنيت پرواز در فرودگاه امام خميني برخورد شود تا روشن شود كه چه كساني با ضعف و يا سوء مديريت باعث بوجود آمدن چنين اتفاقاتي مي شوند .

به گزارش خبرگزاري مهر  به نقل از سايت خبري حماسه ، سردار جزايري در خصوص بسته شدن فرودگاه امام خميني در روز شنبه توضيح داد : بسته شدن فرودگاه ناشي از عدم اقدامات همه جانبه از سوي متوليان فرودگاه بوده و همين امر سبب شد با هماهنگي ستاد كل نيروهاي نيروهاي مسلح و رييس جمهور از ادامه پرواز جلوگيري شود .

وي با اشاره به اينكه اين اقدام در جهت تامين امنيت پرواز بوده است گفت : اين موضوع قاعدتا مي بايست كاملا مورد توجه مسوولان اجرايي فرودگاه قرار مي گرفت كه ظاهرا كوتاهي شده است . 

سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  كه با پايگاه خبري فرهنگ حماسه سخن مي گفت ،  با رد هرگونه رويارويي سپاه با دولت دراين اقدام افزود : اينكه عده اي  ورشكسته سياسي و كساني كه متاسفانه فاقد پايگاه مردمي اند ، بروز چنين مسائلي را به رويارويي سپاه و رياست محترم جمهوري تشبيه مي كنند ، يا فاقد عقل سليم هستند و يا از صداقت بهره اي نبرده اند . 

سردار جزايري  تاكيد كرد :  سپاه همواره در خدمت كشور و مردم بوده  و هست و نگاهي به تعاملات سپاه  و دولت درامر سازندگي بيان گر آنست كه بزرگترين حجم خدمات در امر سازندگي توسط همين نهاد صورت مي گيرد . 

وي هرگونه  صدور بيانيه  از سوي سپاه  در خصوص امنيت فرودگاه  را كه به نقل از يكي از نمايندگان مجلس در سايتهاي خبري  اعلام شده بود تكذيب كرد و گفت : بيان اين گونه سخنان بي پشتوانه توسط يك نماينده مجلس دور از انتظار است .

سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رد استقرار نيروهاي سپاه در فرودگاه امام خميني براي جلوگيري از پرواز ، درخصوص امنيت پرواز نيز توضيح داد : امنيت پرواز و جلوگيري از اقدامات تروريستي عليه هواپيما ها ومسافران از جمله اصول مشتركي است كه همه كشورها  تلاش دارند به استاندارد بالايي در اين زمينه دست يابند ، از زماني كه طبق نظر حضرت امام خميني (ره ) و قوانين مربوطه اين امر به سپاه محول شد ،  تلاشهاي زيادي توسط برادران سپاه انجام  و از اقدامات تروريستي زيادي عليه مسافران هواپيما در خطوط داخل و يا خارج جلوگيري شده است  و سپاه در اين عرصه ،  كارنامه بسيار درخشاني دارد و با قاطعيت به اين ماموريت خود ادامه مي دهد .
    

کد مطلب 77377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها