رييس جمهور با متخلفان ماجراي فرودگاه امام برخورد كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري حماسه ، سردار جزايري در خصوص بسته شدن فرودگاه امام خميني در روز شنبه توضيح داد : بسته شدن فرودگاه ناشي از عدم اقدامات همه جانبه از سوي متوليان فرودگاه بوده و همين امر سبب شد با هماهنگي ستاد كل نيروهاي نيروهاي مسلح و رييس جمهور از ادامه پرواز جلوگيري شود .

وي با اشاره به اينكه اين اقدام در جهت تامين امنيت پرواز بوده است گفت : اين موضوع قاعدتا مي بايست كاملا مورد توجه مسوولان اجرايي فرودگاه قرار مي گرفت كه ظاهرا كوتاهي شده است .



سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه با پايگاه خبري فرهنگ حماسه سخن مي گفت ، با رد هرگونه رويارويي سپاه با دولت دراين اقدام افزود : اينكه عده اي ورشكسته سياسي و كساني كه متاسفانه فاقد پايگاه مردمي اند ، بروز چنين مسائلي را به رويارويي سپاه و رياست محترم جمهوري تشبيه مي كنند ، يا فاقد عقل سليم هستند و يا از صداقت بهره اي نبرده اند .



سردار جزايري تاكيد كرد : سپاه همواره در خدمت كشور و مردم بوده و هست و نگاهي به تعاملات سپاه و دولت درامر سازندگي بيان گر آنست كه بزرگترين حجم خدمات در امر سازندگي توسط همين نهاد صورت مي گيرد .



وي هرگونه صدور بيانيه از سوي سپاه در خصوص امنيت فرودگاه را كه به نقل از يكي از نمايندگان مجلس در سايتهاي خبري اعلام شده بود تكذيب كرد و گفت : بيان اين گونه سخنان بي پشتوانه توسط يك نماينده مجلس دور از انتظار است .



سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رد استقرار نيروهاي سپاه در فرودگاه امام خميني براي جلوگيري از پرواز ، درخصوص امنيت پرواز نيز توضيح داد : امنيت پرواز و جلوگيري از اقدامات تروريستي عليه هواپيما ها ومسافران از جمله اصول مشتركي است كه همه كشورها تلاش دارند به استاندارد بالايي در اين زمينه دست يابند ، از زماني كه طبق نظر حضرت امام خميني (ره ) و قوانين مربوطه اين امر به سپاه محول شد ، تلاشهاي زيادي توسط برادران سپاه انجام و از اقدامات تروريستي زيادي عليه مسافران هواپيما در خطوط داخل و يا خارج جلوگيري شده است و سپاه در اين عرصه ، كارنامه بسيار درخشاني دارد و با قاطعيت به اين ماموريت خود ادامه مي دهد .

