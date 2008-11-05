حذف نام عسگری از رنکینگ تورهای آسیایی/ اختلافی به ضرر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات تایلند به دنبال تصمیم سرمربی تیم پتروشیمی مبنی بر کنار گذاشتن حسین عسگری و احدکاظمی از این تیم، اختلافاتی بین عسگری و مربی تیم بوجود آمد که منجر به حذف نام این دوچرخه سوار از فهرست برترین های آسیا در ماه جاری شد.

عسگری که از برخورد مربی تیم پتروشیمی به شدت ناراحت بود تصمیم گرفت در مسابقات تور تایلند با پیراهن تیم مازندران و تحت عنوان تیم ملی ایران رکاب بزند. این تصمیم با واکنش مسئولان باشگاه پتروشیمی و تذکر کتبی آنها به عسگری مواجه می شود.

کاظم خاتون آبادی مربی تیم پتروشیمی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر عسگری را در این ماجرا مقصر می داند می گوید: عسگری کار اشتباهی از نظر قانون uci انجام داده است زیرا نام این رکابزن به اسم باشگاه ثبت شده و امتیاز وی در تورهای بین المللی تنها به نام باشگاه ثبت می شود. حتی اگر ما نیز به حضور این رکابزن در تیم دیگری معترض نمی شدیم uci از نظر قانونی به این موضوع اشکال وارد می کرد.

وی با تاکید بر اینکه باشگاه هیچ مشکلی برای حل این اختلاف نداشته و قرارداد این رکابزن همچنان پابرجاست افزود: ما منتظر بازگشت این رکابزن هستیم. عسگری اگر نتواند در تورهای بین المللی شرکت کند، متضرر شده و عنوان خود را در آسیا از دست خواهد داد.

اصغر خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری نیز به حل نشدن این اختلاف اشاره می کند و می گوید: هرچند فدراسیون نیز برای حل این اختلاف میانجیگیری کرده اما درنهایت این مشکل بین باشگاه و این رکابزن پیش آمده است و باید در داخل باشگاه پتروشیمی تبریز حل شود.

اما حسین عسگری در گفتگو با مهر این مشکل را جزیی می داند و می گوید: مشکل خاصی برای ادامه کار در این باشگاه ندارم. هنوز عضو تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز هستم و تا پایان سال 2008 با این تیم قرارداد دارم.

از نظر قانون اتحادیه جهانی دوچرخه سواری uci رکابزنان دارای کد جهانی و باشگاه ثبت شده در این اتحادیه تنها می توانند با نام تیم خود در تورهای بین المللی حضور داشته باشند و چنانچه رکابزنی در تیمی دیگر حضور یابد از نظر اتحادیه جهانی مرتکب خطا شده و مشمول محرومیت یا تذکر می شود.

عسگری با بیان اینکه حفظ عنوان برترین رکابزن حاضر در تورهای آسیایی در الویتم قرار ندارد می گوید: تیم مازندران در uci ثبت نشده است و در قالب تیم ملی عازم تور تایلند شده است. بنابراین مشکلی برای حضور در آن تیم نداشتم. در کنار آن ثبت نشدن نام من در لیست جدید رنکینگ رکابزنان آسیایی طبیعی است زیرا در این دو ماه در هیچ مسابقه و تور بین المللی حضور نداشته ام.

رنکینگ جدید رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی در سال 2009 از اکتبرسال جاری محاسبه می شود و درحالی اولین لیست آن از سوی uci منتشر شد که نام حسین عسگری دوچرخه سوار برتر آسیا در آن دیده نمی شد.

عسگری کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری ایران وعضو تیم باشگاهی پتروشیمی تبریز با همراهی تیم باشگاهی خود و تیم های ملی موفق شد عنوان بهترین رکابزن حاضر در تورهای آسیایی در سال 2008 را بدست آورد که بزودی نیز کاپ و جایزه وی از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به ایران فرستاده خواهد شد.