حسين فركي: براي شادي دل مردم ايران به كره آمده ايم

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" به كره جنوبي حسين فركي سرمربي تيم اميد كشورمان درگفت وگوبا خبرنگاران كره اي با بيان مطلب فوق اظهارداشت: كره جنوبي تيم اول گروه ما براي حضوردررقابتهاي المپيك 2004 آتن معرفي شده ومن اين موفقيت را به مردم اين كشورتبريك مي گوييم واميدوارم آنها نمايندگان شايسته اي براي آسيا دررقابتهاي المپيك باشند.

وي درادامه درخصوص ديداركره جنوبي مقابل چين گفت: دراين مسابقه متاسفانه چيني ها بازي خوبي ازخود به نمايش نگذاشته و حرفي براي گفتن نداشتند. درمقابل كره مزد بازي خوب خود را گرفت وموفق شد راهي رقابتهاي المپيك شود.

فركي درخصوص انگيزه تيم اميد ازرويارويي با كره خاطرنشان كرد: ما براي جبران شكست بازي رفت ونيزشاد كردن دل مردم ايران به كره آمده ايم واميدوارم بازي خوب وقابل قبول ما دردوبازي گذشته دراين بازي نيز ادامه داشته باشد. بهرحال من اعتقاد دارم اين مسابقه مي تواند ارتباط بين دوملت را افزايش داده وپيوندهاي دوستي را گسترش دهد.

سرمربي تيم اميد درمورد نتيجه اين مسابقه تصريح كرد: تا زماني كه اين مسابقه به پايان نرسيده نمي توان در اين زمينه اظهارنظر كرد، اما بازيكنان ما با كمترين استرس وبا آمادگي كامل به كره آمده اند تا اين تيم را شكست دهند. ما اين مسابقه را بعنوان ديداري تداركاتي براي بازيهاي مقدماتي جام ملتها درنظرگرفته ايم، چون تعداد زيادي ازبازيكنان تيم اميد ما درتيم ملي بزرگشالان عضويت دارند.