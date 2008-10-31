120 کانون فرهنگی هنری در استان مرکزی فعال است

محمد رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طرح بشارت 2 ویژه مسئولان کانون های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای آیینه اراک نیز برگزار شد که 150 نفر از مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی در طرح بشارت 2 آموزش دیدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح آموزش مدیریت فرهنگی بود و تنها مسئولان و اعضای کانون های فرهنگی و هنری در آن حضور داشتند عنوان کرد: دراین دوره شرکت کنندگان از مباحث آشنایی با اصول برنامه ریزی فرهنگی، آشنایی با شبهات اعتقادی، خلاقیت و نوآوری، اصول مدیریت، آشنایی با مسایل نوجوانان و جوانان و مخاطب شناسی آشنا شدند.

جعفری در ادامه بودجه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی را 250 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون نیمی از این میزان هزینه شده است و در همین رابطه نیز 20 میلیون تومان اعتبار از استان جمع آوری می شود.

وی به برنامه های انجام شده کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: اهدا 50 هزار جلد کتاب درسی و 9 هزار جلد کتاب عمومی به کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری تحت پوشش، اهدا تعداد 37 دستگاه رایانه به کانون های جدید، اهدا 3 هزار و600 جلد قرآن کریم به مساجد مجری طرح تلاوت نور، برگزاری مرحله شهرستانی واستانی جشنواره هنرهای تجسمی و ارسال آثار برتر جشنواره کشوری دراستان اصفهان از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین از برگزاری مرحله شهرستانی و استانی جشنواره آواها و نغمه های آسمانی و اعزام گروه های برتر به جشنواره کشوری در استان قم، برگزاری اردوی کارگاهی آموزشی با شرکت 300 از اعضا کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی در مشهد مقدس، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اوقات فراغت سال 87 در اراک و برگزاری طرح مطالعاتی اندیشه مطهر در 20 کانون فرهنگی در سطح استان مرکزی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی خبر داد.

جعفری با اشاره به برنامه های پش بینی شده برای شش ماه دوم سال جاری گفت: برای نیم سال دوم سال جاری 20 برنامه فرهنگی و هنری پیش بینی شده است که در فواصل زمانی مشخص و بر اساس زمان بندی انجام می شوند.