۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

120 کانون فرهنگی هنری در استان مرکزی فعال است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی گفت:120 کانون فرهنگی هنری در استان مرکزی فعال است که در طرح اوقات فراغت امسال 12 هزار نفر در این کانون ها شرکت کردند.

محمد رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طرح بشارت 2 ویژه مسئولان کانون های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای آیینه اراک نیز برگزار شد که 150 نفر از مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی در طرح بشارت 2 آموزش دیدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح آموزش مدیریت فرهنگی بود و تنها مسئولان و اعضای کانون های فرهنگی و هنری در آن حضور داشتند عنوان کرد: دراین دوره شرکت کنندگان از مباحث آشنایی با اصول برنامه ریزی فرهنگی، آشنایی با شبهات اعتقادی، خلاقیت و نوآوری، اصول مدیریت، آشنایی با مسایل نوجوانان و جوانان و مخاطب شناسی آشنا شدند.

جعفری در ادامه بودجه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی را 250 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون نیمی از این میزان هزینه شده است و در همین رابطه نیز 20 میلیون تومان اعتبار از استان جمع آوری می شود.

وی به برنامه های انجام شده کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: اهدا 50 هزار جلد کتاب درسی و 9 هزار جلد کتاب عمومی به کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری تحت پوشش، اهدا تعداد 37 دستگاه رایانه به کانون های جدید، اهدا 3 هزار و600 جلد قرآن کریم به مساجد مجری طرح تلاوت نور، برگزاری مرحله شهرستانی واستانی جشنواره هنرهای تجسمی و ارسال آثار برتر جشنواره کشوری دراستان اصفهان از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین از برگزاری مرحله شهرستانی و استانی جشنواره آواها و نغمه های آسمانی و اعزام گروه های برتر به جشنواره کشوری در استان قم، برگزاری اردوی کارگاهی آموزشی با شرکت 300 از اعضا کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی در مشهد مقدس، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اوقات فراغت سال 87 در اراک و برگزاری طرح مطالعاتی اندیشه مطهر در 20 کانون فرهنگی در سطح استان مرکزی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی خبر داد.

جعفری با اشاره به برنامه های پش بینی شده برای شش ماه دوم سال جاری گفت: برای نیم سال دوم سال جاری 20 برنامه فرهنگی و هنری پیش بینی شده است که در فواصل زمانی مشخص و بر اساس زمان بندی انجام می شوند.

