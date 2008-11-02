مرمت بازار سنتی سنقر آغاز شد

ثریا باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در جهت حفظ، ساماندهی و مرمت بازار سنقر " بازار سرچقا " از بهمن ماه 1386 سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه با انتخاب مشاور نقشه برداری، مطالعه و شناخت وضع موجود، آسیب شناسی و طرح مرمت، انجام شد.

وی افزود: پیمانکار تیر ماه سال 1387 به صلاحدید شورای فنی سازمان میراث فرهنگی استان عملیات مرمتی بخشی از بازار از جمله تیمچه اعتمادی و حجره های ضلع جنوبی تیمچه باقرخان را شروع کرد که اواخر شهریور ماه سال جاری به اتمام رسید.

باباخانی با بیان اینکه بازار سنقر جزو بازارهای خطی (طولی) است، گفت: تفاوت عمده این بازار با سایر بازارهای سنتی در این است که سرپوشیده نبوده اما دارای ویژگی های خاص و منحصربه فردی مانند سایبان های چوبی و ورق گالوانیزه، درهای چوبی سنتی و تزئینات آجری است.

وی ادامه داد: این بازار مانند سایر بازارهای سنتی دارای عناصر شاخص و وابسته ای مثل تیمچه، حمام، مسجد، حیاط، انبار کالا، و ... است و دارای یک راسته اصلی (راسته سرچقا) و چندین راسته فرعی (راسته نجاری، راسته کفاشها و راسته پارچه فروشها) است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه خاطرنشان کرد: بازار سرچقا دارای تاریخ ساخت مکتوب و دقیقی نیست اما با استناد به مطالعات میدانی و مصاحبه با کسبه و بازاریان مسن و مالکین تیمچه اعتمادی و باقرخان که دو عنصر اصلی وابسته به بازار هستند می توان گفت که تاریخ ساخت آن به دوران اواخر قاجاریه بر می گردد.

شهرستان سنقر وکلیایی در شمال غربی استان کرمانشاه قرار دارد و از شهرهای قدیمی کشور محسوب می شود.