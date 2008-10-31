41 فقره تصادف منجر به فوت در استان کرمان روی داد

سرهنگ حسین غفوریان درگفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار، وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح در طی یک ماه اخیر نسبت به گذشته 13درصد کاهش یافته است.

وی افزود: از کل تصادفهای جاده ای صورت گرفته در استان کرمان 155 مورد تصادف جاده ای گزارش شده است که در این تصادفها 245 نفر زخمی و 49 نفر کشته شده اند.

این مسئول با اشاره به وقوع 258 تصادف داخل شهری نیز در استان کرمان خاطرنشان کرد: چهار نفر نیز در تصادفات شهری در کرمان جان خود را از دست داده اند که متاسفانه اکثر افرادی که در تصادفات جان خود را از دست می دهند، سرپرست خانوار هستند و فوت این افراد در آینده منجر به بسیاری از آسیبهای اجتماعی و مشکلات برای افراد این خانواده ها می شود.

غفوریان بیان داشت: روند کاهش تصادفات در استان کرمان همچون سال گذشته در استان کرمان ادامه دارد و وقوع این مسئله با کنترل شدید جاده های و افزایش فرهنگ ترافیکی در جامعه هماهنگ است.