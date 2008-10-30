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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

200 هزار دانش آموزان اصفهانی در راهپیمایی 13 آبان شرکت می کنند

200 هزار دانش آموزان اصفهانی در راهپیمایی 13 آبان شرکت می کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: همزمان با 13 آبان روز دانش آموز 200 هزار دانش آموز اصفهانی در مراسم راهپیمایی شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جعفر عسگری ظهر امروز در نشست خبری افزود: این 200 هزار دانش آموز به عنوان نماینده 800 هزار دانش آموز اصفهانی در مناطق 40 گانه آموزش و پرورش استان اصفهن در راهپیمایی روز دانش آموز حضور خواهند داشت.

وی اظهار داشت: در شهر اصفهان نیز امسال متفاوت با سالهای گذشته بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با سازمان اتوبوس رانی 220 دستگاه اتوبوس از شرکت واحد وظیفه حمل و نقل دانش آموزان را به سمت میدان فیض بر عهده خواهند داشت و از آنجا بیش از 20 هزار دانش آموز از شهر اصفهان در یک راهپیمایی با شکوهی به سمت گلستان شهدا حرکت خواهند کرد.

عسگری ادامه داد: امسال هر دانش آموز به صورت نمادین بر مزار یک شهید خواهد رفت تا با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان همچنین یادآور شد: در سطح استان اصفهان بیش از پنج هزار دانش آموز شهید وجود دارد که در طول انقلاب و جنگ تحمیلی به درجه شهادت نائل آمده اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهداف بزرگداشت 13 آبان خاطر نشان کرد: گسترش فرهنگ استکبارستیزی در بین داش‌آموزان، معرفی خط و مشی رهبری، تجلیل از شهدای دانش‌آموز، تجلیل از دانشجویان پیرو خط امام، آشنایی نسل جوان با توطئه‌های استکبار جهانی، تبیین دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رهبری از مهم‌ترین اهداف ستاد بزرگداشت 13 آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی است.

تندیس شهدای دانش آموز در حال ساخت است

در بخش دیگری از این جلسه معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اهمیت حضور دانش آموزان در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی گفت: یکی از برنامه های سازمان آموزش و پرورش ساخت تندیس شهدای دانش آموز است.

قاسم سلمانیان افزود: این تندیس ها تا پایان سال جاری در محل سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان نصب خواهد شد.

وی همچنین به سالروز 13 آبان اشاره کرد و گفت: دانش آموزان اصفهانی همه ساله در این مراسم حضوری پرشور و متعهد به برگزاری این مراسم می باشند و آن را به عنوان میراثی ماندگار به نسلهای بعد از خود منتقل می کنند.

کد مطلب 773880

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