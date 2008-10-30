200 هزار دانش آموزان اصفهانی در راهپیمایی 13 آبان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جعفر عسگری ظهر امروز در نشست خبری افزود: این 200 هزار دانش آموز به عنوان نماینده 800 هزار دانش آموز اصفهانی در مناطق 40 گانه آموزش و پرورش استان اصفهن در راهپیمایی روز دانش آموز حضور خواهند داشت.

وی اظهار داشت: در شهر اصفهان نیز امسال متفاوت با سالهای گذشته بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با سازمان اتوبوس رانی 220 دستگاه اتوبوس از شرکت واحد وظیفه حمل و نقل دانش آموزان را به سمت میدان فیض بر عهده خواهند داشت و از آنجا بیش از 20 هزار دانش آموز از شهر اصفهان در یک راهپیمایی با شکوهی به سمت گلستان شهدا حرکت خواهند کرد.

عسگری ادامه داد: امسال هر دانش آموز به صورت نمادین بر مزار یک شهید خواهد رفت تا با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان همچنین یادآور شد: در سطح استان اصفهان بیش از پنج هزار دانش آموز شهید وجود دارد که در طول انقلاب و جنگ تحمیلی به درجه شهادت نائل آمده اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهداف بزرگداشت 13 آبان خاطر نشان کرد: گسترش فرهنگ استکبارستیزی در بین داش‌آموزان، معرفی خط و مشی رهبری، تجلیل از شهدای دانش‌آموز، تجلیل از دانشجویان پیرو خط امام، آشنایی نسل جوان با توطئه‌های استکبار جهانی، تبیین دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رهبری از مهم‌ترین اهداف ستاد بزرگداشت 13 آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی است.

تندیس شهدای دانش آموز در حال ساخت است

در بخش دیگری از این جلسه معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اهمیت حضور دانش آموزان در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی گفت: یکی از برنامه های سازمان آموزش و پرورش ساخت تندیس شهدای دانش آموز است.

قاسم سلمانیان افزود: این تندیس ها تا پایان سال جاری در محل سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان نصب خواهد شد.

وی همچنین به سالروز 13 آبان اشاره کرد و گفت: دانش آموزان اصفهانی همه ساله در این مراسم حضوری پرشور و متعهد به برگزاری این مراسم می باشند و آن را به عنوان میراثی ماندگار به نسلهای بعد از خود منتقل می کنند.