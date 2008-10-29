به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای جمعه 10 و 17 آبان مهمان ویژه برنامه "به سوی ظهور" است و درباره مهدویت، کاربردها و چالشها با مجریان این برنامه به گفتگوی صمیمانه میپردازد.
مجریان این برنامه سیدمحمدرضا طباطبایی و علیرضا فتحیپور هستند که در دو قسمت حضور آیتالله رفسنجانی در این برنامه، حجتالاسلام کلباسی مدیر مرکز تخصصی مهدویت نیز به جمع آنها اضافه میشود.
برنامه "به سوی ظهور" کاری از گروه معارف شبکه دو سیماست و روزهای جمعه ساعت 12:45 از این شبکه پخش میشود.
نظر شما