تاثیر نور قرمز بر کاهش چین و چروک پوست

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه تابش نور خورشید باعث ایجاد چین و چروک بر روی پوست انسان می شود، نوعی دیگر از نور به ویژه نور ساتع شده از دیودهای قرمز رنگ می تواند با اصلاح و برقرار تعادل میان آب و پروتئین الاستیک پوست منجر به صافی پوست شود.

محققان دانشگاه الم در آلمان در طی بررسی چگونگی عملکرد مولکولهای آب موجود در پوست انسان در مقابله با اجسام مختلف دریافتند مولکولهایی که در مقابل سطوح آبگریز قرار می گیرند، لایه ای لغزنده و شفاف را تشکیل می دهند و در عین حال مولکولهای که در کنش با سطوح آبدوست قرار دارند، سطح چسبناکی را تشکیل می دهند.

پروتئین الاستین که موجب ایجاد خاصیت کشسانی در پوست شده و با چین و چروک پوست مقابله می کند از پروتئین های آبدوست است اما در طول زمان و با افزایش سن افراد، بر روی فیبرهای الاستین پوست، اسیدهای چرب و آمینو اسیدها و نمک کلسیم به منظور آبدوست کردن این فیبرها تشکیل می شوند. در این صورت مولکولهای اطراف فیبرها به شدت حالت چسبندگی پیدا کرده و باعث چسبیدن آنها به نسوج اطراف شده و در نتیجه از قابلیت کشسانی پوست کاسته می شود.

مطالعات نشان می دهد که نور قرمز با طول موجی برابر 670 نانومتر قادر خواهد بود مولکولهای آب همجوار با سطوح آبدوست را فعالتر کرده و در نتیجه از تشکیل چین و چروک در پوست جلوگیری کند.

محققان به منظور آزمایش این نظریه، نور قرمز رنگ با قدرت بالا را برای 90 ثانیه در روز برای 10 ماه بر روی پوست اطراف چشم یک داوطلب اعمال کرده و مشاهده کردند که از میزان چین و چروکهای اطراف آن به میزان زیادی کاسته شد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان با ارائه این نتایج اظهار داشتند که می توان از تابش طول موجی خاص از این نور در کاهش میزان چین و چروکهای پوست استفاده کرد اما این نظریه نیازمند تحقیقات و بررسی های بیشتر خواهد بود.