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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

کوثری در گفتگو با مهر:

کمیسیون امنیت ملی خواستار استعفای کردان است/کمیسیون مدافع رای عدم اعتماد

کمیسیون امنیت ملی خواستار استعفای کردان است/کمیسیون مدافع رای عدم اعتماد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که بهترین حالت از نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی این است که مسئله کردان به صحن علنی مجلس کشیده نشود و موضوع با استعفای وی خاتمه یابد.

اسماعیل کوثری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت : من با رئیس جمهور در رابطه با کردان صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه از کردان به خاطر بحث مدرکش دفاع نمی کند بلکه معتقد است کردان مدیر توانمندی است و دولت روی او حساب کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : بیشتر اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند موضوع کردان باید قبل از رسیدن به صحن علنی مجلس و روز استیضاح حل شود و به نظر ما بهتر است در این چند روز آقای کردان استعفا بدهد .

وی تاکید کرد در غیر این صورت من و اکثر اعضای کمیسیون امنیت ملی مدافع دادن رای عدم اعتماد به کردان هستیم.

 

کد مطلب 773974

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