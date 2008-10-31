کمیسیون امنیت ملی خواستار استعفای کردان است/کمیسیون مدافع رای عدم اعتماد

اسماعیل کوثری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت : من با رئیس جمهور در رابطه با کردان صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه از کردان به خاطر بحث مدرکش دفاع نمی کند بلکه معتقد است کردان مدیر توانمندی است و دولت روی او حساب کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : بیشتر اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند موضوع کردان باید قبل از رسیدن به صحن علنی مجلس و روز استیضاح حل شود و به نظر ما بهتر است در این چند روز آقای کردان استعفا بدهد .

وی تاکید کرد در غیر این صورت من و اکثر اعضای کمیسیون امنیت ملی مدافع دادن رای عدم اعتماد به کردان هستیم.