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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۶

انیمیشن "زمین" شبکه دو در نیمه راه

انیمیشن "زمین" شبکه دو در نیمه راه

تولید مجموعه انیمیشن "زمین" با محوریت اشغال فلسطین به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داود تقدیری برای شبکه دو به نیمه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه 520 ثانیه‌ای کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که رویکردی اجتماعی دارد. به گفته  کارگردان، تولید انیمیشن "زمین" از اول دی ماه سال گذشته آغاز و قسمت اول آن نیز همزمان با روز جهانی قدس از شبکه دو سیما پخش شد.

شخصیت‌های این انیمیشن دو مثلث ستاره داوود هستند که در هر قسمت داستانی کوتاه از اشتغال فلسطین را تعریف می‌کنند. تاکنون شش قسمت از 13 قسمت انیمیشن "زمین" تولید شده است. فاطمه درگاهی انیماتور "زمین" و نویسنده آن داوود تقدیری و مقداد اخوان هستند. هر قسمت این انیمیشن در 40 ثانیه تولید می‌شود.

کد مطلب 773992

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