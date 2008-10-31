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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

جهانسوز در گفتگو با مهر:

فرآیند تولید محصولات گیاهی امسال استانداردسازی می شود

فرآیند تولید محصولات گیاهی امسال استانداردسازی می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی از استانداردسازی فرآیند تولیدات گیاهی در سالجاری خبر داد و گفت: استانداردهای مدیریتی و بهداشتی در تولیدات گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

محمدرضا جهانسوز در گفتگو با مهر گفت: استانداردسازی فرآیند تولید محصولات گیاهی در سطح کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قراردارد که برای تحقق این امر در سالجاری برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

معاون وزیرجهاد کشاورزی بیان کرد: با تحقق استانداردسازی فرآیند تولیدات گیاهی در سالجاری، استانداردهای بهداشتی و مدیریتی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به توسعه نگرش پایدار تولیدات گیاهی اظهارداشت: ظرف چند ماه آینده کلیه اقداماتی که برای اولین بار در دولت نهم در بخش تولید محصولات گیاهی کشورانجام و یا تقویت شده، جمع بندی می شود.

جهانسوز با اعلام مطلب فوق افزود: برنامه هایی همچون راه اندازی بانک اطلاعات کشاورزی ایران مسایل مربوط  به الگوی کشت، خاک ورزی حفاظتی و سایر اقداماتی که در دولت نهم در راستای افزایش تولیدات محصولات گیاهی انجام شده، ظرف چند ماه آتی علاوه بر جمع بندی و طبقه بندی نهایی در بخش کشاورزی نهادینه می شوند.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در پایان هدف از جمع بندی برنامه ریزی ها و اقدامات در بخش تولید محصولات گیاهی را حفظ و پایداری تولید عنوان کرد.

کد مطلب 774024

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