این تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، تیزر تلویزیونی را فراگیرترین نوع تبلیغات دانست و گفت: مهمترین شیوه‌ای که می‌تواند در تبلیغات فیلم مورد استفاده قرار بگیرد، تیزر تلویزیونی است و می‌توان آن را فراگیرترین، موثرترین و گران‌ترین نوع تبلیغات دانست. اما به دلیل گرانی این تبلیغات بسیاری از فیلم‌های سینمایی در اکران متضرر می‌شوند.

مدرسی در تشریح این شرایط افزود: در حالیکه بودجه زیادی صرف پخش تیزر تلویزیونی می‌شود، تعدادی از فیلم‌ها به فروشی دست پیدا نمی‌کنند که حتی بتوانند هزینه آن را بازگردانند. این اتفاق معمولاً‌ در مورد فیلم‌های هنری رخ داده و امکان بازگشت سرمایه را فراهم نمی‌کند.

او با اشاره به اینکه تبلیغات می‌تواند در مورد فیلمی موثر باشد که پتانسیل جذب تماشاگر را داشته باشد، گفت: مولفه‌های جذب تماشاگر باید در یک فیلم موجود باشد تا تبلیغات بتواند زمینه‌ساز مطلع شدن تماشاگران از وجود این آثار شود. در صورتیکه خود فیلم قابلیت جذب مخاطب را نداشته باشد، نمی‌توان با تبلیغات متعدد تلویزیونی هم مخاطبان را راهی سالن‌های سینما کرد.

این تهیه‌کننده سینما اتکا به تبلیغات تلویزیونی را ریسک دانست و افزود: تبلیغات تلویزیونی باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و می‌توان آن را یک ریسک برای پخش‌کننده‌ها دانست.

مدرسی درباره هزینه‌ای که معمولاً‌ صرف تبلیغات فیلم‌ها می‌شود، گفت: تیزرهای تلویزیونی، پانل‌ها، نشریات و ... مجموعه امکان تبلیغی فیلم‌ها هستند که معمولاً برای دستیابی به این تبلیغات باید هزینه‌ای به میزان 30 درصد بودجه ساخت کل فیلم صرف شود. با توجه به این مبلغی که صرف تبلیغات می‌شود، به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه پخش‌کننده‌ها درک درست فیلم و دریافت این نکته است که کدام نوع تبلیغ می‌تواند برای فیلم مورد نظر مناسب باشد تا در نهایت شاهد شکست در اکران نباشند.

وی در انتها با تأکید بر اینکه چندی است در سینمای ایران به مقوله پخش فیلم تخصصی‌تر نگاه می‌شود، افزود: تشکیل دفاتری که به طور خاص به پخش فیلم می‌پردازند، نشان از آن دارد که در سینمای ما نیز رفته رفته اهمیت نحوه عرضه فیلم‌ها درک شده است. دریافت این نکته بخشی از ریسک‌هایی را که در زمینه تبلیغات فیلم‌ها وجود دارد کاهش می‌دهد.

داریوش بابائیان نیز مهمترین و گران‌ترین نوع تبلیغات در ایران را تیزرهای تلویزیونی دانست و خواستار تعامل تلویزیون با سینما برای رفع مشکلات این حوزه شد.

این تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تبلیغات فیلم‌های سینمایی در ایران گفت: سال‌هاست سینماگران می‌دانند در صورتیکه تبلیغات فیلمشان از شبکه‌های مختلف تلویزیون به دفعات پخش شود، می‌تواند تماشاگران بسیاری را جذب کند، اما تبلیغات تلویزیونی با وجود تأثیرگذاری بالا، نیاز به صرف هزینه بالا هم دارد. این هزینه‌بری امکان تمرکز پخش‌کننده‌ها روی تبلیغات تلویزیونی را فراهم نمی‌کند.

بابائیان که یکی از صاحبان شرکت تهیه و توزیع شکوفا‌فیلم است درباره هزینه‌ای که صرف تبلیغات تلویزیونی می‌شود، افزود: در صورتیکه بخواهیم تبلیغ فیلم و آگهی‌ بازرگانی میان مجموعه‌های تلویزیونی پخش شود، باید برای هر تیزر سه میلیون تومان بپردازیم که این رقم بالا چندان قابل قبول نیست.

او در مورد بودجه‌ای که به طور کلی برای تبلیغات تلویزیونی اختصاص پیدا می‌کند، گفت: در مورد فیلم‌های مختلف این رقم متغیر است، اما به طور معمول حدود 50 میلیون تومان صرف تبلیغات تلویزیونی می‌شود که با توجه به میزان فروش فیلم‌های سینمایی قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

این تهیه‌کننده پیشنهاد خود را برای رفع مشکل تبلیغات تلویزیونی فیلم‌ها و هزینه‌ای که صرف آن می‌شود، این چنین مطرح کرد: تلویزیون می‌تواند با تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان تعامل داشته و هزینه تبلیغات فیلم‌ها را به حساب خرید رایت فیلم‌ها از سازندگان آن بگذارد. به این ترتیب می‌توانیم هم شاهد پخش گسترده تیزر فیلم‌های سینمایی از تلویزیون باشیم و هم شرایط به نمایش در آمدن اغلب فیلمها در تلویزیون فراهم شود.

بابائیان همچنین تأکید کرد نوع نگاه به فیلم‌های سینمایی در تلویزیون باید تغییر کند و به عنوان یک کالای فرهنگی به آن نگاه شود تا بسیاری از مشکلات موجود برای پخش تیزرهای فیلم‌ها از بین برود.

داریوش بابائیان در پایان درباره تبلیغات شهری فیلم‌های سینمایی گفت: تبلیغات شهری هم به نوعی گران محسوب می‌شود اما این گرانی در عین تأثیرگذاری قابل توجیه است، زیرا تأثیری عمده در جلب تماشاگران دارد. هزینه 30 تا 35 میلیون تومانی برای تبلیغات شهری می‌تواند با کمک‌های شهرداری و شورای شهر کاهش پیدا کرده و به حدی معقول برسد تا استفاده از آن برای تهیه‌کنندگان راحت‌تر باشد.