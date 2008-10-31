اصفهان رتبه دوم تقاطع های پر تردد کشور را دارد

احمد رضا طحانیان مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اصفهان دارای 250 تقاطع و بیش از 500 چراغ چشمک زن است که 85 درصد آن به صورت هوشمند اداره می شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از 500 خودرو در شهر اصفهان پلاک شده و به سیستم حمل و نقل شهری وارد می شود، گفت: برای اینکه شهر اصفهان بیش از این دچار مشکل نشود باید هفته ای 8 کیلومتر جاده و بیش از 10 هزار متر مربع محل پارک برای این مقدار خودرو ساخته شود.

طحانیان تصریح کرد: با هوشمند سازی تقاطع های شهر اصفهان موفق به کاهش 25 درصد از تاخیرها و 20 درصد از تصادفات شده ایم.

وی گسترش فن آوری اطلاعات را یکی از راهکارهای کاهش ترافیک اصفهان عنوان کرد و گفت: با گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی و استفاده از آی تی برای کاهش سفرهای درون شهری می توان به میزان قابل توجهی از حجم ترافیک شهر اصفهان کاست.