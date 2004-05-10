وزيران خارجه اتحاديه عرب درمورد طرح اصلاحات درخاورميانه به توافق نظر رسيدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، وزيران امور خارجه اتحاديه عرب پيشتردرجلسه اختتاميه مقدماتي خود دركشورتونس با طرح عربستان سعودي بدون هرگونه تعديل و اصلاحي وگنجاندن پيشنهادات تونس درمورد دمكراسي و اصلاحات ونقش زنان درسندي مجزا موسوم به سند اصلاحات سياسي موافقت كرده بودند.

عبدالعزيزبلخادم وزيرامورخارجه الجزائر دراين رابطه گفت: وزيران اتحاديه عرب توافق كردند يك چهارچوب نهايي براي مساله اصلاحات سياسي كه در نشست بعدي ارائه مي شود، تعيين شود .

وي افزود: همچنين توافق شد كه اين چهارچوب بايد هيچ ارتباطي با پيشنهاد جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درطرح "خاورميانه بزرگ "و ايجاد اصلاحات سياسي درجهان عرب نداشته باشد.

بلخدام تاكيد كرد: بيانيه اختتامي وزيران خارجه اتحاديه عرب برضرورت توسعه حكومتهاي عربي وحمايت ازنقش جامعه مدني در زمينه تعميق دمكراتيك وبر استقلال ازدست رفته ، آزاديهاي عمومي، حقوق بشر و حقوق زنان تاكيد دارد.

وزيرخارجه الجزائر درعين حال تصريح كرد : اين سند دربرگيرنده درخواستهاي كشورهاي عربي است كه با ارزشهاي مذهبي و فرهنگي جهان عربي تناسب دارد.

الجزيره اعلام كرد: وزيران خارجه عربستان وليبي براي شركت درجلسه اختتاميه با يك خودرودرمحل نشست حاضرشدند و اين بدين معنا است كه اختلافاتي كه درنشست شرم الشيخ ميان شاهزاده عبدالله بن عبدالعزيزوليعهد عربستان ومعمر قذافي رهبر ليبي بر سر يكي از مسائل بروزكرده بود كه اين امرمانع از برگزاري نشست اتحاديه عراب در موعد مقررشد، رفع شده است.

درهمين حال شاهزاده سعود الفيصل وزير خارجه عربستان سعودي با همتاي ليبي خود عبدالرحمن شلقم درحاشيه اجلاس وزيران خارجه اتحاديه عرب ديدار و گفتگو كردند .

خبرنگار الجزيره گفت: پيش نويس بيانيه اختتامي چند بارتعديل و اصلاح شد. برجسته ترين نقاط اختلاف اين پيش نويس مربوط به جلوگيري ازبكاربردن كلمه محكوميت مبارزه مشروع عراقيها درمقابله با اشغالگران بود كه تنها با يك كلمه ديگر تحت عنوان " محكوم كردن" حمله به شهروندان وغير نظاميان و ماموران پليس عراق اكتفا شد.

وزيران خارجه اتحاديه عرب درعين حال پرچم جديد عراق را نيز نپذيرفته و طرح جديد پرچم را رد كردند.در بيانيه اختتامي پس ازبررسي اوضاع دراراضي اشغالي فلسطين، ازجرج بوش رئيس جمهوري آمريكا خواسته شده به تعهدات خود درقبال فلسطينيها براي تشكيل دولت مستقل فلسطين همچنان پايبند بماند.