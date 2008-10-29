تاکید آیت الله سیستانی بر حفظ حاکمیت و استقلال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار لبنان، یک منبع در دفترآیت الله سیستانی تاکید کرد که مرجع بزرگ عراق تاکید کرده است نباید خدشه ای به حاکمیت عراق وارد شود.



به گفته این منبع، آیت الله سیستانی تحولات را به دقت پیگیری می کند تا موضع نهایی درباره توافقنامه امنیتی با اشغالگران مشخص شود.



توافقنامه امنیتی که آمریکا به شدت برای امضای آن با عراقی ها تلاش می کند؛ جنجال گسترده ای را در محافل دولتی، مذهبی و مردمی عراق به وجود آورده است؛ در حالی که مقامهای دولت عراق می گویند طرف آمریکایی، امتیازهای بزرگی برای دستیابی به پیش نویس نهایی توافقنامه داده اما سیاستمداران عراقی می گویند متن پایانی دربرگیرنده بندهایی است که به حاکمیت و استقلال عراق خدشه وارد می کند.

درصورت امضا نشدن این توافقنامه، یکی از گزینه های مطرح، متوسل شدن عراق به سازمان ملل متحد برای تمدید مدت حضور نظامیان بیگانه در این کشور است.



این در حالی است که دولت عراق سه شنبه هفتم آبان (28 اکتبر) با اجماع بر ضرورت اصلاح برخی بندهای توافقنامه امنیتی با آمریکا تاکید کرد که البته آمریکا با ادعای اینکه آخرین متن پیش نویس توافقنامه، بهترین متن است با درخواست عراقی ها مخالفت کرد.