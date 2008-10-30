واکنشها به سخنان ضد شیعی قرضاوی ادامه دارد؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

دکتر احمد راسم نفیس اندیشمند شیعی مصر در واکنش به اظهارات قرضاوی گفت : گویی شیخ یوسف قرضاوی با کسانی که منکر سنت نبوی هستند اختلاف ندارد و فتوای کفر شیعیان را صادر کرده است.

القرضاوی با منکران سنت نبوی همسو شده است

دکتر احمد راسم نفیس از اندیشمندان شیعی مصر در مقاله ای اظهار داشت: سخنان شیخ یوسف القرضاوی دستگاههای امنیتی مصر را به دستگیری و سرکوب شیعیان مصر ترغیب کرد. آیا شیخ قرضاوی سخن خداوند را در آیه 31 سوره توبه نخوانده است؟ شیعیان به ولایت اهل بیت (ع) اعتقاد دارند و خداوند بلند مرتبه پلیدی را از آنها دور کرده و آنها را پاک و مطهر کرده است؛ زیرا رسول اکرم (ص) بارها در احادیث متواتر خود مطرح کرده "هنگامی که رسول خدا (ص) از حجة الوداع و غدیر خم باز می گشت گفت که من دو چیز گرانبها میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم است این دو از هم جدا نمی شوند تا اینکه روز قیامت بر من وارد شوند". سپس گفت " خدای بلندمرتبه مولای من است و من مولای هر مؤمنی هستم سپس دست حضرت علی (ع) را گرفت و گفت هر کس من مولای اویم از این پس علی مولای اوست".

اما گویی شیخ یوسف القرضاوی با کسانی که منکر سنت نبوی هستند اختلاف ندارد و فتوای کفر آنها را صادر کرده است. وی ادعای دیگری نیز کرده است که هیچکس حق عصمت ندارد و این حق متعلق به اهل بیت (ع) است نه به دیگران، اما خود را معصوم می داند.

بیانیه اتحادیه علما می خواهد از هر گونه تلاش سازمانی یا حمایت از تبشیر مذهب در مناطقی که مذهب دیگر در آن وجود دارد جلوگیری کنند و این خنده دار است چرا که تشکیل کمیته بر اساس شریعت قرضاوی است که گزارشهای خود را ارائه دهد. آزادی بیان، تعبیر و اعتقادات برای جریانهای فکری مختلف است و این مسئله از آزادی بیان و دموکراسی که ملتهای امروز خواستار آن هستند جدا نمی شود. در واقع، آزادی بیان و دموکراسی از موضوعاتی است که امت امروز خواستار آن است و امید است که اتحادیه جهانی علمای مسلمان بر اصول ثابت قرآنی تأکید و در مبارزه با تعصبات دینی موفق عمل کنند.

همایش ویژه پاسخ به قرضاوی در مصر برگزار می‌شود

همایش صوفیان مصر ویژه پاسخ به تصریحات یوسف القرضاوی اوایل نوامبر (دهه دوم آبان) در مصر برگزار می‌شود. شیخ محمد علاء ابوالعزائم عضو شورای عالی تصوف مصر اظهار داشت: قرار بود این همایش چهارشنبه اول آبان ماه برگزار شود، اما اینک این همایش جهت پاسخ به تصریحات یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره شیعیان و متصوفه اوایل نوامبر برگزار می‌شود.

وی علت تأخیر در برگزاری این همایش را دعوت از شخصیتهای برجسته در کشورهای اسلامی و غیراسلامی خواند تا این همایش با مشارکت علمای تصوف و مسلمان در مصر برگزار شود. این همایش به منظور تلاش برای از بین بردن فتنه و آشوب، پاسخ به اتهامات وارد به صوفیان و فعال‌سازی نقش صوفیان در جوامع اسلامی برگزار می‌شود.

اسماءالحسنی با 6 رنگ مختلف نشان داده می‎شوند

در پی استفاده از نامهای ساختگی برای خداوند در مصر، عضو شورای عالی امور اسلامی این کشور گفت: قرآنی با 6 رنگ به نگارش در می‌آید تا اسماء الحسنی، صفات، افعال سلبی و ثبوتی خداوند با رنگهای مختلف نشان داده شود. شیخ یوسف البدری عضو شورای عالی امور اسلامی مصر اظهار داشت: وجه تسمیه خداوند به این 21 نام مجاز نیست. زیرا برخی از این اسما از افعال گرفته شده اند که نباید تبدیل به اسم شده و از آنها استفاده شود. یعنی همانگونه که هست باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: قرآن جدیدی با 6 رنگ به نگارش در می آید که رنگ قرمز نشان دهنده اسما الحسنی، رنگ سبز افعال خداوند، آبی اسمهای مضاف الیه و موصوف، بنفش و صورتی برای صفات خداوند و قهوه ای روشن برای صفات و افعال سلبی خداوند به کار برده می شوند. این قرآن به مجمع مطالعات اسلامی به منظور تبادل آرا و مشورت فرستاده می شود .

اسلام و ویژگیهای حضرت محمد(ص) در اتریش معرفی می‌شوند

اتحادیه مسلمانان اتریش اعلام کرد: امسال برای سومین سال پیاپی با همکاری 20 انجمن، شورا و هیئت اسلامی آموزه‌های عالی اسلام، سنت نبوی و مکارم اخلاقی حضرت محمد (ص) از امروز چهارشنبه 1 آبان‌ماه به شهروندان اتریش معرفی می‌شوند. این تبلیغات که در نوع خود نخستین تبلیغات اسلامی به شمار می‌رود، از امروز چهارشنبه در 5 شهر اصلی اتریش چون وین، سالزبورگ، لیتنز، گراتس و سانت پولتون آغاز می‌شود.

طی این تبلیغات مجموعه‌ای از سخنان حضرت محمد (ص) درباره همزیستی مسالمت‌آمیز، همزیستی تمدنی، فرهنگی، نژادی، دینی میان اقوام مختلف، تأکید بر روح همبستگی، انسجام، محبت، حمایت از پلهای ارتباطی نصب خواهند شد. این تبلیغات اسلامی بسیاری از ارزشهای اسلامی را که بر خدمت رسانی به مردم تأکید دارد، به شهروندان اتریش معرفی می‌کند.

محمد عابد الجابری جایزه "فکر آزاد ابن‌رشد" را دریافت می‌کند

مؤسسه فکر آزاد ابن رشد طی بیانیه‌ای اعلام کرد: امسال جایزه این مؤسسه به محمد عابد الجابری اندیشمند مراکشی تعلق می‌گیرد. جابری از اندیشمندان معاصر مراکشی است که به علت تحقیقات و تألیفات با ارزشی که در زمینه میراث عربی دارد، مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

امسال برای دهمین سال پیاپی جایزه مؤسسه فوق در 12 دسامبر ( 22 آذر) در سالروز وفات ابن رشد و اعلامیه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد اعطا می‌شود.

ممانعت از ورود فلسطینیها به مسجدالاقصی برای اقامه نماز صبح

سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل روز پنج‌شنبه پس از بازرسی کارتهای شناسایی فلسطینیها مانع شدند تا آنها وارد مسجدالاقصی شوند و نماز صبح را اقامه کنند. شهروندان فلسطینی در قدس اعلام کردند: طی این بازرسیها صهیونیستها با آنها درگیری پیدا کرده و از بازگرداندن کارت شناسایی آنها خودداری کردند.

از این رو مؤسسه وقف و میراث الاقصی در بیانیه‌ای اظهار داشت: بیش از هزار نمازگزار امروز جمعه در مسجدالاقصی جمع شدند تا مانع از یورش یهودیان افراطی به مسجدالاقصی شوند.

وضعیت قدس و مسجدالاقصی در قاهره بررسی ‌شد

طی نشست کمیته مؤسسات شورای جهانی کمک‌رسانی که اول و دوم آبان‌ ماه در قاهره برگزار مشد، کمیته قدس و فلسطین گزارشهای خود را درباره فعالیتهای خصمانه رژیم اشغالگر اسرائیل و یهودی‌سازی قدس ارائه کرد.

بیستمین نشست کمیته مؤسسان شورای جهانی کمک رسانی موضوعاتی چون حقوق بشر، زنان، آموزش، دعوت به اسلام و کمک رسانی به مسلمانان را مورد بررسی قرار گرفت. طی این نشست ضمن اینکه کمیته قدس و فلسطین گزارشهای خود را در رابطه با فعالیتهای خصمانه رژیم اشغالگر و یهودی سازی قدس، ارائه کرد، راهکارهای مبارزه با این اقدامات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

شیخ الازهر نسبت به تخریب مسجدالاقصی از سوی صهیونیستها هشدار داد

در پی برگزاری نشست کمیته مؤسسان شورای جهانی کمک‌رسانی در قاهره شیخ الازهر نسبت به تخریب مسجدالاقصی از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل هشدار داد و از جهان اسلام خواست تا به منظور نجات آن کمک کنند. دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر طی نشست کمیته مؤسسان شورای جهانی کمک‌رسانی که اول و دوم آبان‌ ماه در قاهره برگزار شد، از جهان اسلام خواست تا مانع هرگونه تعرض به مسجدالاقصی شوند و هرگونه حفاری زیر مسجدلاقصی را که تخریب آن می‌شود، متوقف کنند.

وی خواستار حمایت از قداست مسجدالاقصی به‌عنوان اولین قبله و سومین مسجد مقدس پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی شد.

شیخ الازهر در ادامه نسبت به هر گونه تعرض به مسجدلاقصی یا طرحهای یهودی‌سازی قدس شریف هشدار داد و گفت: این اقدامات در راستای ایجاد فتنه‌های جدید انجام می‌گیرد.

محمد سید طنطاوی با بیان اینکه کمیته مذکور در مبارزه با اهانت به مسجدالاقصی مکان اسرای نبی اکرم (ص) نقش به‌سزایی دارد، یادآور شد: این کمیته یک همایش بین‌المللی در یکی از کشورهای اروپایی درباره قدس به مناسبت انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 برگزار می‌کند.

شبکه ماهواره‌ای "قدس" افتتاح می‌شود

شبکه ماهواره‌ای "قدس" با هدف اهتمام به مسائل قدس و مسجدالاقصی از سه‌شنبه 11 نوامبر ( 21 آبان ماه) فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می‌کند. شبکه ماهواره ای "قدس" که پخش آزمایشی خود را اواخر ماه مارس آغاز کرده است .

این شبکه ماهواره ای با هدف اهتمام به مسائل تاریخی، فرهنگی و دینی قدس و مسجدالاقصی راه اندازی شده است. توجه به فعالیتهای خصمانه رژیم اشغالگر قدس در کنار برنامه های متنوعی چون اخبار، گفتگو، برنامه های سیاسی، تاریخی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی بخشهای مختلف برنامه های این شبکه را تشکیل می دهند.

شورای اوقاف قدس در مورد افتتاح کنیسه جدید صهیونیستها هشدار داد

شورای اوقاف اسلامی شهر قدس از فعالیتهای جدید رژیم اشغالگر در مورد افتتاح کنیسه یهودیان در نزدیکی مسجدالاقصی هشدار داده و از کشورهای اسلامی خواست از مسجدالاقصی دفاع کنند. شیخ عبدالعظیم سلهب رئیس شورای اوقاف اسلامی قدس با بیان اینکه این کنیسه در نزدیکی باب المغاربه و حیاط دیوار البراق ساخته شده که هدف از بازگشایی آن تغییر جغرافیایی شهر و تبدیل شهر به شهری یهودی نشین است، تصریح کرد: صهیونیستها این کنیسه را اواخر ماه گذشته در وسط شهر اسلامی قدس که کمتر از 50 متر از مسجدالاقصی فاصله دارد، افتتاح کردند. در حالی که پیش از این سلسله زیرگذرهایی نیز در مسجدالاقصی ساخته بودند.

وی از مسلمانان قدس و فلسطین خواست تا در مناسبتهای دینی به مسجد آمده، نماز بخوانند، اعتکاف کنند و علوم دینی را در داخل آن آموزش دهند و درباره آن هیچ کوتاهی نکنند.

سلهب با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس سیاست طرد ساکنان شهر را دارد و می خواهد با یهودی سازی قدس مناطق اسلامی را تخریب و فلسطینیها را مجبور به ترک سرزمینشان کنند، یاد آور شد: اخیرا یورش یهودیان افراطی به مسجدالاقصی شدت یافته و آنها با این اقدامات سعی در برانگیختن احساسات مسلمانان را دارند.

نقش رهبران دینی جهت فرهنگسازی برای مبارزه با ایدز مورد تأکید قرار گرفت

شرکت کنندگان در کنفرانس مبارزه با ایدز در لبنان، به اهمیت نقش رهبران دینی در جهان اسلام اشاره کرده و گفتند: رهبران دینی با آموزش و فرهنگ‌سازی می‌توانند با این بیماری مبارزه کنند زیرا رسالت آنها توسعه دینی و فرهنگی و تمرکز بر ارزشهای دینی است.

سیف الدین ابارو مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در لبنان در کنفرانس سه روزه مبارزه با ایدز که از دوشنبه 6 آبان ماه در لبنان آغاز شد و تا چهارشنبه 8 آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشت: برنامه توسعه سازمان ملل متحد سعی در متقاعد کردن رهبران دینی برای مشارکت در مبارزه با بیماری ایدز دارد تا ضمن ارائه اطلاعات کافی از این بیماری به آنها، بتوانند با راهکارهای اصولی بر این مشکل تسلط یابند. چرا که بیماران، این بیماری را مانند لکه ننگ می دانند.

وی با ارائه اطلاعاتی نسبت به این بیماری یاد آور شد: ویروس HIV خطری جدی برای پیشرفت، امنیت و آرامش جهان به شمار می رود. کشورهای عربی به دلیل ترس از بررسی این بیماری تاکنون به پیشگیری از آن اقدام نکرده اند. در حالی که سرشماریهای نگران کننده از توسعه این بیماری در سال 2015 خبر می دهد که حدود 4 درصد به این بیماری مبتلا خواهند بود. رهبران دینی می توانند با تربیت، آموزش و فرهنگ سازی با این بیماری به مبارزه برخیزند. زیرا آنها نقش به سزایی در بیداری و اطلاع رسانی نسبت به ویروس HIVدارند.

هادی عیا به نمایندگی از سوی برنامه منطقه ای ایدز در کشورهای عربی سخنرانی کرد و با بیان اینکه این کنفرانس با هدف گفتگوی نظری ادیان برگزار شده است، تصریح کرد: مسئله اصلی در این خصوص مبارزه با اشاعه ویروس این بیماری است که رسالت انسانی ما توسعه دینی و فرهنگی جهت مبارزه با این بیماری، تمرکز بر ارزشهای دینی و ارتباط انسان با خالق است.

امکان طواف افراد مسن و معلول در طبقه دوم مسجدالحرام فراهم می‌شود

تعدادی از دانشگاههای عربستان بررسی فراهم کردن شرایط حرکت زائران معلول و مسن ویلچری را در طبقه بالای صحن مسجدالحرام آغاز کرده‌اند. برخی از دانشگاههای عربستان با تخصصهای مختلف با همفکری یکدیگر ساختار معماری داخل صحن مسجدالحرام را بررسی می‌کنند تا امکان رؤیت کعبه از سوی نمازگزاران فراهم و دستیابی به حرکت پیشنهادی مذکور آسان و ممکن شود.

آنها ضمن بررسی امکان فراهم کردن شرایط حرکت زائران معلول و مسن ویلچری در طبقه بالای مسجدالحرام به عرض حدود 10 متر، در حال بررسی این شیوه به‌گونه‌ای هستند تا شرایط حرکت زائران بدون برخورد با یکدیگر فراهم و امنیت و سلامت زائران در طبقه بالای مسجدالحرام تحقق یابد. این گروه تحقیقاتی همچنین سعی می‌کنند تا از برخورد زائران و حجاج هنگام ورود و خروج از صحن مسجدالحرام ممانعت به عمل آید.

نخستین دانشگاه اسلامی مالاوی ساخته می‌شود

نخستین دانشگاه اسلامی مالاوی با هدف ارتقای سطح آموزش میان مسلمانان این کشور ساخته خواهد شد. با توجه به نقش مهم دانشگاه اسلامی در انسجام اجتماعی مسلمانان در مالاوی، این دانشگاه با هدف ارتقای سطح آموزشی و همزیستی مسالمت آمیز با سایر پیروان ادیان الهی تأسیس می شود.

پیش از این مؤسسات آموزشی مالاوی خدمات خود را به غیر مسلمانان عرضه می کردند که پس از تأسیس این دانشگاه به مسلمانان نیز خدماتی ارائه می کنند. با گشایش این دانشگاه جدید، همه مسلمانان از امکان تحصیل در مباحث اسلامی برخوردار می شوند. این دانشگاه امکان ارائه مدرک مطالعات اسلامی برای کسانی که در این زمینه علاقه دارند حتی غیرمسلمانان را نیز دارد.

همایش "طرحهای بیداری اسلامی" در اردن برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "طرحهای بیداری اسلامی" با هدف تأکید بر عزت و کرامت انسانی در اسلام و بازگشت به اندیشه و تمدن اسلامی، 16 نوامبر (26 آبان) در اردن برگزار می‌شود. شرکت کنندگان طی این همایش اندیشه های امت اسلام، روند بیدارسازی ملتها و جهان اسلام، دستاوردهای آنها و موانع امت اسلام را بررسی می کنند.

دوری از اختلافات، تأکید بر اصول اساسی و نقاط مشترک میان امتها، حفظ هویت آنها، نشانه های هویت در میان امت، اندیشه های نورانی اسلام، بازگشت به اندیشه و تمدن اسلام از محورهای مورد بررسی طی این همایش به شمار می روند. این همایش از سوی انجمن جهانی اعتدال، انجمن اندیشه و فرهنگ اعتدال و مشارکت 100 شخصیت برجسته اسلامی در کشورهای مختلف برگزار می شود.

نشست "اسلام و مسیحیت" برگزار می‌شود

نشست "اسلام و مسیحیت" با هدف بررسی همزیستی مسلمانان و مسیحیان سوریه چهارشنبه هشتم آبان‌ماه در سوریه برگزار می‌شود. این نشست با هدف توجه به تاریخ فرهنگی و دینی شام (فلسطین، اردن، لبنان و سوریه کنونی)، وحدت مسلمانان و مسیحیان سوریه طی قرنهای متمادی، چگونگی همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در سوریه و آینده تقریب و وحدت اسلام و مسیحیت برگزار می‌شود.

این نشست از سوی نعسان آغا وزیر فرهنگ سوریه و مرکز معماری و میراث چهارشنبه هشتم آبان‌ماه در کتابخانه ملی اسد دمشق برگزار می‌شود. سخنران این نشست دکتر یوسف زیدان مدیر مرکز و موزه دستنوشته در کتابخانه اسکندریه خواهد بود.

همایش "گفتگوی ادیان" در عراق برگزار می‌شود

همایش "گفتگوی ادیان" با هدف تأکید بر گفتگوی ادیان و همزیستی ‌مسالمت‌آمیز در فوریه (بهمن ماه) در عراق برگزار می‌شود. چگونگی تشکیل شورای عمومی تثبیت روابط میان ادیان آسمانی، ارائه طرحهایی به منظور وحدت امت اسلام، حمایت از همزیستی مسالمت‌آمیز و تقریب میان ادیان و رهبران دینی مختلف طی این همایش بررسی می‌شوند.

شناخت ادیان، توسعه حمایت از گفتگوی ادیان، تقریب ادیان و مذاهب، تأسیس مرکز تخصصی دینی گفتگو در کشورهای مختلف از محورهای این همایش به شمار می‌روند. همایش "گفتگوی ادیان" که با مشارکت رهبران دینی عراق و کشورهای مختلف در ماه فوریه (بهمن ماه) در بغداد برگزار می‌شود، اشاعه گفتگو و فرهنگ صلح را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نشست مجمع بین‌المللی فقه اسلامی برگزار می‌شود

نوزدهمین نشست مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی به منظور بررسی دستاوردهای معاصر از منظر فقهی 26 تا 30 آوریل برگزار می شود. همایش مجمع فقه اسلامی در جده عربستان برگزار می‌شود.

مسائل فقهی عصر معاصر در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور دستیابی به نظر واحد جهت خدمت‌رسانی به اسلام و مسلمانان در این همایش مورد توجه خواهند بود. آزادی دینی در شریعت اسلام، نقش رقابتهای شرعی در فعالیت بانکهای اسلامی و موضوعاتی تکمیلی نشستهای گذشته چون عملهای جراحی فوری و مسائل مرتبط با جنین و انتقال خون هم از محورهای این همایش هستند.

کتاب "بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی" به عربی ترجمه شد

کتاب "بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی" تألیف ادموند هوسرل از سوی دکتر اسماعیل مصدق ترجمه و توسط سازمان ترجمه عربی بیروت منتشر شده است. کتاب فوق درآمدی بر فلسفه پدیدارشناسی فیلسوف آلمانی ادموند هوسرل است. این کتاب بحرانهای معنی و گرایش به فرهنگ اروپا در عصر معاصر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

یکی از برجسته‌ترین اهداف وی این است تا نشان دهد که علم جز با چگونگی کیفیت موضوعی دقیق نمی‌تواند از این بحران پیشگیری کند. هوسرل بیان می‌کند که علوم جزئی از جهان زندگی است و خروج از این بحران جز با بازگرداندن ارتباط علوم معاصر با اساس آن یعنی با جهان زندگی امکان‌پذیر نیست.

تأثیر ژرف اندیشه جهان زندگی در متن پدیدارشناسی وی در روند شکل‌گیری ساختار فکری و فلسفی بسیاری از مکاتب معاصر مشهود است. تلقی هوسرل از جهان زندگی دارای اهمیت بسیاری است و در روش‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی نیز مؤثر بوده است.