60 درصد ‬مردم از عملکرد دولت نهم اطلاع ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه درجلسه شورای اداری استان زنجان، افزود: اگر 50 ‪درصد خدمات و عملکرد دولت نهم را معرفی کرده باشیم هنر کرده‌ایم و این یک واقعیت است که بیش از ‪ ۶۰‬مردم از این خدمات و عملکرد دولت مردمی دکتر احمدی نژاد خبر و اطلاع ندارند.

وی، اطلاع رسانی از عملکرد دولت بحث اطلاع رسانی و مرور خدمات دولت نهم توسط مدیران دستگاههای اجرایی در مصاحبه با رسانه‌های جمعی را مهم دانست و ادامه داد: صداو سیما و خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی بیش از همه رسانه ها وظیفه دارند خدمات دولت را پوشش بدهند.

رئوفی نژاد افزود: حضور مدیران دستگاههای اجرایی در برنامه‌های ارتباط مستقیم با مردم و تعامل نزدیک با مطبوعات ، باید جدی تلقی شود و در دستور کار قرار گیرد.

استاندارزنجان، با یادآوری این دیدگاه مقام معظم رهبری که هیچکس نمی تواند خدمات ارزشمند انقلاب و جمهوری اسلامی را انکار کند، اظهار داشت: اگر منصفانه در خصوص عملکرد سه ساله دولت نهم قضاوت کنیم به این واقعیت می‌رسیم که چند برابر آنچه که دولت گفت و رئیس جمهوری مطرح کرد، کار انجام شده است.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه ایران اسلامی امروز به کارگاه و عرصه فعالیت و تلاش تبدیل شده است گفت: خروجی این تلاش، همت و اراده، خدمات بسیار ارزشمندی است که ملت بزرگ ایران در اقصی نقاط این کشور پهناور شاهد و ناظر آن هستند.

وی سرعت، وسعت و دقت را لازمه توفیق در عملکرد و خدمات رسانی دانست و افزود: خدمت در دولت نهم، حضور در میدان مسابقه است و کندکاری و کم کاری در روحیه مدیران این دولت، جایی ندارد.

رئوفی نژاد در ادامه به قابلیتهای مطلوب استان زنجان در زمینه توسعه و سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: به خاطر استعدادهای بالقوه‌ای که در استان زنجان وجود دارد، هنوز جای تلاش و فعالیت بسیاری نیز باقی است و این استعدادها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار زنجان، سفرهای استانی رئیس جمهوری را نمونه بارزی از مردمی بودن دولت نهم دانست و با تاکید بر این که مدیران دولتی نیز باید همانند رئیس دولت مردمی باشند افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید به تبعیت از دولت، سفرهای شهرستانی خود را گسترش دهند و از نزدیک با مردم و مسائل و مشکلات آنان آشنا شوند.

رئوفی نژاد با عنوان اینکه باید به خاطر نعمت بزرگ و افتخار خدمتگزاری در نظام مقدس اسلامی، شاکر خداوند متعال باشیم، افزود: حتی نفس کشیدن در فضای چنین نظامی که خدمات ارزشمند30 ساله آن برای همگان واضح و روشن می باشد، گرانبها و ارزشمند است.

وی از خدمات استاندار قبلی زنجان در دوران مسئولیتش قدردانی کرد و با تاکید بر این که وی مدیر دولت نهم است و سیاستهای دولت نهم را پیگیری می کند، افزود: شاید ما به لحا ظ مدیریتی با هم تفاوت های داشته باشیم ولی هر دو مدیر دولت نهم بوده و مجری برنامه ها این دولت هستیم.

رئوفی نژاد، کارهای صورت گرفته در زمان استاندار سابق را چشمگیر و مطلوب دانست و یادآورشد: اینکه 96 ‬درصد مصوبات سفر اول رئیس جمهوری و جلسه استانی هیئت دولت در این استان اجرایی شده، کار بسیار عظیم و بزرگی است .

استاندار زنجان در ادامه با عنوان این که دیدار با خانواده‌های معزز شهدا باید در دستور کار همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد، افزود: ساماندهی گلزارهای شهدا به عنوان سند پرافتخار نظام اسلامی، بوده و این اماکن مقدس باید به عنوان زیارتگاه عاشقان و عارفان و محل حفظ و صیانت از آثار و ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مورد توجه خاص و ویژه قرارگیرد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: من بعنوان نماینده عالی دولت در این استان، امور مربوط به ایثارگران را با حساسیت و جدیت تمام پیگیری خواهم کرد.