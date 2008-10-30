عملیات احداث هشت هزار واحد مسکونی در بروجرد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس اداره تعاون شهرستان بروجرد در حاشیه کلنگ زنی این واحد های مسکونی به مهر گفت: این تعداد واحد مسکونی در زمینی به مساحت 65 هکتار و در قالب طرح مسکن مهر ساخته می شوند.

نصرت الله محمدی با بیان اینکه این واحد ها در شش طبقه و با متراژ 75 متر مربع احداث می شوند، خاطر نشان کرد: در مجموع در شهرستان بروجرد 17 هزار و 283 نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

وی افزود: این تعداد متقاضی در قالب 60 تعاونی مسکن مهر در این شهرستان ساماندهی شده اند.

رئیس اداره تعاون شهرستان بروجرد یادآور شد: زمین مورد نیاز 5 هزار متقاضی دیگر مسکن مهر در این شهرستان توسط این اداره در دست پیگیری است.