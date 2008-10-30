170 نفر نامه های مردم خرم آباد به رئیس جمهور را تفکیک می کنند

فرماندار خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: کار تفکیک نامه های ارسالی به هیئت دولت از 48 ساعت گذشته در محل فرمانداری این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه نامه ها به سرعت در حال رسیدگی است، عنوان کرد: درخواست های مردمی از سطح شهرستان جمع آوری شده و در صورت نیاز برای بررسی به تهران ارسال خواهند شد.

شریعت نژاد یادآور شد: در حال حاضر 40 تن از معاونان وزرا در محل ستاد جمع آوری و پاسخ گویی به درخواست ها و شکایات مشغول بررسی نامه های مردم هستند.

فرماندار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح های پیشنهادی برای دور دوم سفر هیئت دولت اشاره کرد و بیان داشت: 31 طرح بزرگ عمرانی برای دور دوم سفر رئیس جمهور به منظور سرعت بخشی به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: اجرایی شدن این طرح ها موجب ایجاد تحول و انقلابی بزرگ در جهت ایجاد اشتغال در لرستان و خرم آباد خواهد بود.

شریعت نژاد با اشاره به برنامه های روز پنج شنبه وزرا در خرم آباد، افزود: پیگیری مسائل و مشکلات استان توسط وزیر بازرگانی و تشکیل شورای اداری با حضور مسئولین به منظور دسته بندی مشکلات از جمله برنامه های روز پنج شنبه خواهد بود.