صادرات و بازرگانی لرستان؛ سرگردان در میان انبوه مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر عامل تعاونی تولید کنندگان و صادر کنندگان استان لرستان شب گذشته در این مراسم با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کاری خود، اظهار داشت: برخوردهای سلیقه ای در برخی از ارگان ها که متولی بخش صادرات هستند از جمله مشکلات موجود در این زمینه است.

علی کردی با اشاره به اینکه آموزش های کاربردی توسط ادارات ذی ربط و دانشگاهها ارائه نمی شود، بیان داشت: دانشگاه در این بخش "کارجو" می آفرینند و فارغ التحصیلان آنها "کارآفرین" نیستند.

وی با بیان اینکه در حوزه صادرات این استان نگاه ملی وجود ندارد، یادآور شد: عدم وجود استراتژی مشخص، عدم توجه به بسته بندی محصولات تولیدی و نبود نوآوری و خلاقیت در بخش تجهیزات از جمله موانع پیش روی صادرات لرستان محسوب می شود.

کردی ناهماهنگی بانکها در زمینه ارائه تسهیلات را از دیگر مشکلات این بخش دانست وبیان داشت: عدم وجود شرکت حمل و نقل بین المللی در این استان از دیگر موانع توسعه صادرات لرستان است.

وی خواستار ایجاد دفتر گمرک در شهرستان های ازنا، الیگودرز، دورود و اشترینان شد.

کارخانه چرم و پوست لرستان راکد است

یکی دیگر از فعالان عرصه صادرات سالامبو استان در این نشست، با اشاره به راکد بودن کارخانه چرم و پوست لرستان، خواستار واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی به منظور فعالیت مجدد و بازگشت این کارخانه حیاتی به عرصه تولید لرستان شد.

وی همچنین خواستار ارائه تسهیلات و توجه به صادر کنندگان جزء و پایین دست در این استان شد.

یکی دیگر از بازرگانان لرستانی نیز بر ضرورت برگزاری نمایشگاههای بین المللی در استان تاکید کرد و بیان داشت: این استان نیازمند یک مرکز کاربردی در زمینه صادرات است.

نقدینگی باید هدفمند هدایت شود

وزیر بازرگانی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه از سال 84 تا سال 86 میزان نقدینگی در کشور دو برابر شده است، بیان داشت: نقدینگی هست، تسهیلات هم داده شده که باید این نقدینگی را به طور اصولی و هدفمند هدایت کرد.

مسعود میرکاظمی خطاب به هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و تشکل های فعال لرستان گفت: از منابع ملی که در اختیارتان است استفاده کنید و در راستای شکوفایی استعداد های طبیعی این استان گام بردارید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت بر پول و سرمایه را یک هنر و علم دانست و افزود: باید در سرمایه گذاری های خود به دنبال کالاهای صادراتی باشیم.

وزیر بازرگانی همچنین خواستار ایجاد اتحادیه های بین استانی شد و بر ضرورت ایجاد تعاونی ها در بخش صادرات تاکید کرد و یادآور شد: نباید صنایع را بدون توجه به امر صادرات گسترش داد.

میرکاظمی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی مشکلات موجود در بخش صادرات لرستان، تصمیم گیری درست و اصولی در این بخش را منوط به این امر دانست.

بکارگیری سرمایه بدون توجه به صادرات اصولی نیست

وی با بیان اینکه سرمایه را بدون توجه به نام صادرات نباید به کار گرفت، عنوان کرد: در طول زنجیره تولید باید نگاهها یک نگاه صادراتی باشد.

وزیر بازرگانی با اشاره به ضرورت تسهیل در شرایط کسب و کار عنوان کرد: لرستان استانی است که دارای منابع بسیار خوب در بخشهای آب، خاک، آبزیان، دام و کشاورزی است.

وی با بیان اینکه بسیاری از پتانسیل های قوی در این استان هنوز بالقوه مانده اند افزود: در لرستان باید بیشتر از این در بخش صادرات فعالیت می شد.

میرکاظمی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی بیان داشت: در قالب بنگاههای زودبازده 450 میلیارد تومان در طول دو سال اخیر به لرستان تزریق شده است که با توجه به نتیجه فعالیت، انتظار می رفت بیشتر از این کار شود.

میرکاظمی با بیان اینکه کالاهای لرستان در بازارهای دنیا می توانند قابلیتهای خوبی برای ارائه داشته باشد بر ضرورت ایجاد تشکلهای بزرگ صادراتی در این استان تاکید کرد.