دفتر مشاوره و خدمات بازاریابی لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این دفتر به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در خصوص توانمندیهای بالقوه و بالفعل لرستان و در راستای تحقق اهداف اصلی این دفتر برای شناسایی کامل توانمندیهای تجاری و بازرگانی استان راه اندازی شده است.

شناسایی و اعلام ترکیب کمی و کیفی صادرات و واردات کشورهای هدف، ارائه اطلاعات مربوطه به تعرفه ورود کالا به کشورهای هدف، ثبت نام در هیئتهای تجاری و رزرو غرفه در نمایشگاههای داخلی و خارجی، ارائه قیمت جهانی اقلام عمده صادراتی و مواد اولیه، ارائه فهرست سفارشات مناقصه های و مزایده های خارجی و ارائه مشاوره در زمینه استفاده از تسهیلات و یارانه های صادراتی از جمله فعالیتهای این دفتر خواهد بود.

به گزارش مهر کلنگ محل نمایشگاه های بین المللی استان لرستان نیز عصر دیروز با حضور وزیر بازرگانی به زمین زده شد.

این نمایشگاه در زمینی به مساحت 20 هکتار و با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان و در طول مدت زمان سه سال ساخته خواهد شد.