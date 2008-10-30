استان زنجان به لحاظ رسیدگی به امور خبرنگاران عقب است

رضا دینی در مراسم انتخابات خانه مطبوعات استان زنجان در فرهنگسرای امام خمینی(ره) شهر زنجان با عنوان اینکه ارشاد اسلامی همواره در امر رسیدگی به امور خانه مطبوعات برنامه های خاصی داشته است، افزود: خانه مطبوعات تشکلی صنفی است و باید از سیاسی کار پرهیز نماید و امیدواریم این تشکل صنفی جان بگیرد و به سوی قوت حرکت کند.

وی فعالیت صورت گرفته در دور سوم خانه مطبوعات استان زنجان را مطلوب دانست و ادامه داد: در طی دو سال دوره فعالیت خانه مطبوعات کارهای بزرگی با تلاش و همدلی بین ارشاد و خانه مطبوعات صورت گرفت.

دینی تاکید کرد: کسانی که به عنوان اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات استان زنجان انتخاب می‌شوند تلاش کنند تا جایگاه این تشکل صنفی ارتقا یابد

دینی با اشاره به اینکه اعضایی که انتخاب می‌شوند وظیفه سنگینی بر عهده خواهند داشت، افزود: بسیاری از استان‌ها حتی کوچکتر از استان ما در این زمینه کارهای خوب و بزرگی برای خبرنگاران و این تشکل انجام داده‌اند که امیدواریم اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات استان در این زمینه تلاش کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در هر کجا که متحد بودیم کارهای بزرگی انجام دادیم، گفت: اگر تعامل برقرار شود می‌توانیم کارهای بزرگی را برای خبرنگاران و این تشکل صنفی انجام دهیم.

دینی پرهیز از ورود خانه مطبوعات به مسائل سیاسی را یادآورشد و تاکید کرد: به هر میزان وارد مسائل سیاسی در خانه مطبوعات شوید به همان میزان از پیگیری مطالبات خبرنگاران و انتظارات صنفی از خانه مطبوعات دور خواهید شد.

در این مراسم بیانیه‌ای در اعتراض به اخراج خبرنگاران روزنامه مردم‌ نو زنجان و نبود امنیت شغلی خبرنگاران قرائت شد.

در چهارمین دوره انتخابات خانه مطبوعات استان زنجان اعضای هشت نفره شورای مرکزی خانه مطبوعات استان زنجان با حضور اعضای این تشکل صنفی انتخاب شدند که پس از رای گیری رحمت‌الله بیگدلی، مسیح‌الله سلطانی، فرید احدیان، رامین سلطانی، مسعود الماسی، ادریس سالاری، محمد حسین حسنی و فرامرز نجاری به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی خانه مطبوعات استان زنجان انتخاب شدند.