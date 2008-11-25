به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش "بسیج، میراث ماندگار" توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تالار اجتماعات ساختمان سازمان حج و زیارت برگزار ‌شد. مسئولان دلیل برگزار نشدن این مراسم را در سازمان میراث فرهنگی نبودن محل مناسبی با گنجایش کافی در این سازمان عنوان کردند.

در این مراسم حسن اکبری فرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سخنانی به تشکیل بسیج نخبگان در این سازمان اشاره کرد و از معاونین سه گانه سازمان خواست که آن را تقویت کنند.

وی از برگزاری اردوهای گردشگری مناطق عملیاتی در عید نوروز انتقاد کرد و گفت: نباید همه فشار کاری‌مان را به روزهای تعطیلات نوروز و بعد از آن تحمیل کنیم. چرا که باید این اردوها طوری برگزار شود که دانشجویان و دانش آموزان در آن شرکت و از آن استقبال کنند. ضمن اینکه بعد از نوروز استان خوزستان به لحاظ اقلیمی شرایط مناسبی ندارد و هوا به سمت گرم شدن می رود که همین امر موجب عدم استقبال از ردوهای گردشگری می شود پس ترجیحاً باید این اردوها قبل از پایان سال برپا شود.

وی همچنین از تصویب پیشنهادی مبنی بر افزوده شن مناسبت های مربوط به دفاع مقدس به تقویم برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان برگزار شد، با افزوده شدن مناسبت هایی مانند هفته دفاع مقدس، هفته بسیج و حماسه سوم خرداد به تقویم سالیانه سازمان موافقت شد و قرار است برنامه‌های باشکوهی در این مناسبت ها برپا شود.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین خواستار نظارت بیشتر بر آژانس‌های مسافرتی و مراکز اقامتی در ایام تعطیل شد و در پایان پیام رئیس این سازمان را به مناسبت هفته بسیج قرائت کرد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلیمن سید محمدباقر علم الهدی رئیس المپیاد علمی و حوزوی کشور در سخنانی یاد رشادت های رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشت و خواستار توجه ویژه به بسیج سازمان ها شد.

در پایان همایش "بسیج؛ میراث ماندگار" از بسیجیان نمونه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقدیر شد.